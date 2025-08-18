Lisätietoja UNIT0-rahakkeesta

Units.Network-logo

Units.Network – hinta (UNIT0)

1UNIT0 - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.2023
-1.02%1D
USD
Reaaliaikainen Units.Network (UNIT0) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 02:15:13 (UTC+8)

Units.Network (UNIT0) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.1971
24 h:n matalin
$ 0.2215
24 h:n korkein

$ 0.1971
$ 0.2215
$ 3.788279893392064
$ 0.09559489333212444
+0.39%

-1.02%

-5.52%

-5.52%

Units.Network (UNIT0) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.2023. Viimeisen 24 tunnin aikana UNIT0 on vaihdellut alimmillaan $ 0.1971 ja korkeimmillaan $ 0.2215 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. UNIT0-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 3.788279893392064, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.09559489333212444.

Lyhyen aikavälin tuloksissa UNIT0 on muuttunut +0.39% viimeisen tunnin aikana, -1.02% 24 tunnin aikana ja -5.52% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Units.Network (UNIT0) -rahakkeen markkinatiedot

No.2072

$ 1.03M
$ 26.16K
$ 20.39M
5.10M
--
100,807,923.75490773
WAVES

Units.Network-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 1.03M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 26.16K. UNIT0-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 5.10M ja sen kokonaistarjonta on 100807923.75490773. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 20.39M.

Units.Network (UNIT0) -rahakkeen hintahistoria USD

Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän Units.Network-hinnanmuutoksia:

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ -0.002085-1.02%
30 päivää$ +0.096+90.31%
60 päivää$ +0.065+47.34%
90 päivää$ +0.0062+3.16%
Units.Network-rahakkeiden hinnanmuutos tänään

Tänään UNIT0-rahakkeiden hinta muuttui $ -0.002085 (-1.02%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.

Units.Network 30 päivän hinnanmuutos

Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ +0.096 (+90.31%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.

Units.Network-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos

Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, UNIT0-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.065 (+47.34%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.

Units.Network-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos

Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ +0.0062 (+3.16%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.

Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle Units.Network (UNIT0)?

Tarkista Units.Network-rahakkeen hintahistoria-sivu nyt.

Mikä on Units.Network (UNIT0)

UNITS is an ecosystem of interconnected blockchain networks unified by shared economic incentives and a common consensus layer. Built on a beacon chain foundation and supported by a strong miner community, the system is designed with enough flexibility to integrate additional incentives for miners across individual networks. This architecture ensures scalability and robust security for each network within the ecosystem.

Units.Network on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja Units.Network-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.

Lisäksi voit tehdä seuraavat:
- Tarkista UNIT0-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi.
- Lue Units.Network-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.

Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään Units.Network-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.

Units.Network-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Units.Network (UNIT0) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Units.Network (UNIT0) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Units.Network-rahakkeelle.

Tarkista Units.Network-rahakkeen hintaennuste nyt!

Units.Network (UNIT0) -rahakkeen tokenomiikka

Units.Network (UNIT0) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää UNIT0-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Units.Network (UNIT0) -ostamisen perusteet

Etsitkö tapaa Units.Network:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa Units.Network MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.

UNIT0 paikallisiin valuuttoihin

1 Units.Network(UNIT0) - VND
5,323.5245
1 Units.Network(UNIT0) - AUD
A$0.313565
1 Units.Network(UNIT0) - GBP
0.149702
1 Units.Network(UNIT0) - EUR
0.173978
1 Units.Network(UNIT0) - USD
$0.2023
1 Units.Network(UNIT0) - MYR
RM0.853706
1 Units.Network(UNIT0) - TRY
8.280139
1 Units.Network(UNIT0) - JPY
¥29.9404
1 Units.Network(UNIT0) - ARS
ARS$265.834338
1 Units.Network(UNIT0) - RUB
16.299311
1 Units.Network(UNIT0) - INR
17.664836
1 Units.Network(UNIT0) - IDR
Rp3,316.392912
1 Units.Network(UNIT0) - KRW
283.333288
1 Units.Network(UNIT0) - PHP
11.565491
1 Units.Network(UNIT0) - EGP
￡E.9.807504
1 Units.Network(UNIT0) - BRL
R$1.106581
1 Units.Network(UNIT0) - CAD
C$0.279174
1 Units.Network(UNIT0) - BDT
24.603726
1 Units.Network(UNIT0) - NGN
310.751007
1 Units.Network(UNIT0) - COP
$815.724175
1 Units.Network(UNIT0) - ZAR
R.3.586779
1 Units.Network(UNIT0) - UAH
8.330714
1 Units.Network(UNIT0) - VES
Bs27.7151
1 Units.Network(UNIT0) - CLP
$196.231
1 Units.Network(UNIT0) - PKR
Rs57.032416
1 Units.Network(UNIT0) - KZT
108.703882
1 Units.Network(UNIT0) - THB
฿6.603072
1 Units.Network(UNIT0) - TWD
NT$6.168127
1 Units.Network(UNIT0) - AED
د.إ0.742441
1 Units.Network(UNIT0) - CHF
Fr0.16184
1 Units.Network(UNIT0) - HKD
HK$1.579963
1 Units.Network(UNIT0) - AMD
֏77.42021
1 Units.Network(UNIT0) - MAD
.د.م1.822723
1 Units.Network(UNIT0) - MXN
$3.795148
1 Units.Network(UNIT0) - SAR
ريال0.758625
1 Units.Network(UNIT0) - PLN
0.740418
1 Units.Network(UNIT0) - RON
лв0.880005
1 Units.Network(UNIT0) - SEK
kr1.946126
1 Units.Network(UNIT0) - BGN
лв0.339864
1 Units.Network(UNIT0) - HUF
Ft69.042967
1 Units.Network(UNIT0) - CZK
4.280668
1 Units.Network(UNIT0) - KWD
د.ك0.0617015
1 Units.Network(UNIT0) - ILS
0.689843
1 Units.Network(UNIT0) - AOA
Kz185.426157
1 Units.Network(UNIT0) - BHD
.د.ب0.0762671
1 Units.Network(UNIT0) - BMD
$0.2023
1 Units.Network(UNIT0) - DKK
kr1.298766
1 Units.Network(UNIT0) - HNL
L5.318467
1 Units.Network(UNIT0) - MUR
9.251179
1 Units.Network(UNIT0) - NAD
$3.574641
1 Units.Network(UNIT0) - NOK
kr2.059414
1 Units.Network(UNIT0) - NZD
$0.345933
1 Units.Network(UNIT0) - PAB
B/.0.2023
1 Units.Network(UNIT0) - PGK
K0.837522
1 Units.Network(UNIT0) - QAR
ر.ق0.736372
1 Units.Network(UNIT0) - RSD
дин.20.41207

Units.Network-resurssi

Jos haluat ymmärtää tarkemmin krypton Units.Network toimintaa, harkitse lisäresurssien, kuten valkoisen raportin, virallisen verkkosivuston ja muiden julkaisujen, läpi käymistä:

Tutkimusraportti
Virallinen Units.Network-verkkosivusto
Block Explorer

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Units.Network”

Paljonko Units.Network (UNIT0) on arvoltaan tänään?
UNIT0-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.2023 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on UNIT0-USD-parin nykyinen hinta?
UNIT0 -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.2023. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Units.Network-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen UNIT0 markkina-arvo on $ 1.03M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on UNIT0-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
UNIT0-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 5.10M USD.
Mikä oli UNIT0-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
UNIT0 saavutti ATH-hinnaksi 3.788279893392064 USD.
Mikä oli UNIT0-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
UNIT0-rahakkeen ATL-hinta oli 0.09559489333212444 USD.
Mikä on UNIT0-rahakkeen treidausvolyymi?
UNIT0-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 26.16K USD.
Nouseeko UNIT0 tänä vuonna korkeammalle?
UNIT0 saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso UNIT0-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Units.Network (UNIT0) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday
08-19 03:40:00Valuuttapolitiikka
US SEC Delays Decision on Multiple Crypto ETF Applications
08-18 17:40:00Alan päivitykset
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours

Kuumia uutisia

Miten Bitcoin toimii? Täydellinen aloittelijan opas

Bitcoinin hinta ylitti 100 000 dollaria ensimmäistä kertaa 4. joulukuuta 2024, herättäen globaalia huomiota ja uteliaisuutta tätä vallankumouksellista digitaalista valuuttaa kohtaan. Jos mietit, miten Bitcoin oikeastaan toimii, et ole yksin – miljoonat ihmiset kysyvät samaa kysymystä.

August 18, 2025

Mitä on ENA-Token? Mitkä ovat syyt ENA-tokenin hinnan nousulle? Kuinka kaupata ENA-tokenia MEXC:llä?

Tiivistelmä: Meksikum-alueen MEXC-kryptovaluuttakaupankäyntialustalta saamien tietojen mukaan ENA-tokenin hinta nousi 0,22 USDT:stä 0,85 USDT:iin ajanjaksolla kesäkuusta 2025 elokuuhun 2025, mikä tarkoittaa, että suurin nousuprosentti oli lähes 300 %, mikä ylittää samaan aikaan Bitcoinin hinnan nousuprosentin.

August 18, 2025

ARB vahva paluu: Ethereum Layer 2 -edut nopeuttavat uutta nousukautta

Elokuussa 2025 kryptomarkkinat kokevat uuden vahvan palautuksen, Bitcoin ylittää 124 000 dollaria ja saavuttaa historialliset huiput, nousten globaalin omaisuusmarkkinan viidennelle sijalle. Koko markkinan vahvistuessa Layer 2 -sektori erottuu edukseen, jossa Arbitrum (ARB) johtaa hintakehitystä, nousten yli 13,9 % yhdellä päivällä, ja teknisten läpimurtojen, pääoman sisäänvirtaamisen ja ekosysteemin myönteisten tekijöiden myötä se on vakiintunut yli 0,54 dollarin.

August 15, 2025
Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.

$0.2023
-1.02%
