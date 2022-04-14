Units.Network (UNIT0) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu Units.Network (UNIT0) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

Units.Network (UNIT0) -rahakkeen tiedot UNITS is an ecosystem of interconnected blockchain networks unified by shared economic incentives and a common consensus layer. Built on a beacon chain foundation and supported by a strong miner community, the system is designed with enough flexibility to integrate additional incentives for miners across individual networks. This architecture ensures scalability and robust security for each network within the ecosystem. Virallinen verkkosivusto: https://units.network/ Valkoinen paperi: https://units.network/files/level-2-blockchain-networks-and-extended-consensus.pdf Block Explorer: https://explorer.unit0.dev/ Osta UNIT0-rahaketta nyt!

Units.Network (UNIT0) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu Units.Network (UNIT0) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 1.08M $ 1.08M $ 1.08M Kokonaistarjonta: $ 100.82M $ 100.82M $ 100.82M Kierrossa oleva tarjonta: $ 5.10M $ 5.10M $ 5.10M FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 21.30M $ 21.30M $ 21.30M Kaikkien aikojen korkein: $ 1.617 $ 1.617 $ 1.617 Kaikkien aikojen alin: $ 0.09559489333212444 $ 0.09559489333212444 $ 0.09559489333212444 Nykyinen hinta: $ 0.2113 $ 0.2113 $ 0.2113 Lue lisää Units.Network (UNIT0) -rahakkeen hinnasta

Units.Network (UNIT0) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset Units.Network (UNIT0) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä UNIT0-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta UNIT0-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät UNIT0-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu UNIT0-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka UNIT0-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään Units.Network (UNIT0) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita UNIT0-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan UNIT0-rahakkeita MEXCistä nyt!

Units.Network (UNIT0) -rahakkeen hintahistoria UNIT0 -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu UNIT0-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

UNIT0-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne UNIT0-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? UNIT0-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso UNIT0-rahakkeen hintaennuste nyt!

Miksi sinun kannattaa valita MEXC? MEXC on yksi maailman parhaista kryptopörsseistä, johon miljoonat käyttäjät maailmanlaajuisesti luottavat. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC on helpoin tapa tutustua kryptoihin. Yli 4,000 treidausparia spot- ja futuurimarkkinoilla CEXien nopeimmat rahakelistaukset Paras likviditeetti koko toimialalla Alhaisimmat maksut, jota tukee vuorokauden ympäri palveleva asiakaspalvelu Yli 100 %:n rahakevarantoläpinäkyvyys käyttäjän varoille Erittäin matalat markkinoille tulon kynnykset: osta kryptoja hintaan 1 USDT

Osta kryptoja hintaan 1 USDT : Helpoin reitti kryptojen luo! Osta nyt!