TRVL (TRVL) -rahakkeen tiedot Dtravel is a decentralized platform for members of the home sharing economy that facilitates short-term accommodation discovery, bookings and payments, with up to 50% lower fees than competing platforms. Dtravel is a decentralized autonomous organization (DAO): a community-owned and governed ecosystem that operates for the benefit of its community members comprising hosts, guests, contributors and TRVL token holders. Virallinen verkkosivusto: http://www.dtravel.com/ Valkoinen paperi: https://docs.dtravel.com/ Block Explorer: https://bscscan.com/token/0x6a8Fd46F88dBD7bdC2D536C604f811C63052ce0F Osta TRVL-rahaketta nyt!

TRVL (TRVL) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu TRVL (TRVL) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 4.38M $ 4.38M $ 4.38M Kokonaistarjonta: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Kierrossa oleva tarjonta: $ 416.65M $ 416.65M $ 416.65M FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 10.51M $ 10.51M $ 10.51M Kaikkien aikojen korkein: $ 1.5681 $ 1.5681 $ 1.5681 Kaikkien aikojen alin: $ 0.005121316692487361 $ 0.005121316692487361 $ 0.005121316692487361 Nykyinen hinta: $ 0.010511 $ 0.010511 $ 0.010511 Lue lisää TRVL (TRVL) -rahakkeen hinnasta

TRVL (TRVL) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset TRVL (TRVL) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä TRVL-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta TRVL-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät TRVL-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu TRVL-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

TRVL (TRVL) -rahakkeen hintahistoria TRVL -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu TRVL-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

TRVL-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne TRVL-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? TRVL-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso TRVL-rahakkeen hintaennuste nyt!

