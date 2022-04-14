Shiba Inu Treat (TREAT) -rahakkeen tokenomiikka
Shiba Inu Treat (TREAT) -rahakkeen tiedot
Meet Treat, the final token in the wildly popular Shiba Inu Ecosystem, designed to give transactional rewards and access to over 30 pieces of advanced technology that serve as the operating system of the Shiba Network State. These cutting-edge innovations include, Defi innovations, Karna, Aura, Reputation, Decentralized Identity, AI agentic frameworks, Fully Homomorphic Encryption, and immersive elements within Shiba Inu’s Metaverse, to name just a few. Beyond its role in technology enablement, Treat also serves as a governance token, steering the Shiba Network State’s innovation and marketing strategies. In doing so, it cements Shiba Inu’s status as far more than a meme coin—revealing it as one of the world’s most influential brands and a true technology powerhouse.
Shiba Inu Treat (TREAT) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi
Tutustu Shiba Inu Treat (TREAT) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä.
Shiba Inu Treat (TREAT) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset
Shiba Inu Treat (TREAT) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi.
Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen:
Kokonaistarjonta:
Enimmäismäärä TREAT-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan.
Kierrossa oleva tarjonta:
Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä.
Maksimitarjonta:
Kiinteä yläraja sille, kuinka monta TREAT-rahaketta voi olla yhteensä.
FDV (täysin laimennettu arvostus):
Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa.
Inflaatioaste:
Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen.
Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille?
Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti.
Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun.
Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski.
Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit.
Nyt kun ymmärrät TREAT-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu TREAT-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!
Kuinka TREAT-rahaketta ostetaan
Oletko kiinnostunut lisäämään Shiba Inu Treat (TREAT) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita TREAT-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista.
Shiba Inu Treat (TREAT) -rahakkeen hintahistoria
TREAT -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia.
TREAT-rahakkeen hintaennuste
Haluatko tietää, minne TREAT-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? TREAT-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi.
Vastuuvapauslauseke
Tämän sivun tokenomiikkatiedot ovat peräisin kolmannen osapuolen lähteistä. MEXC ei takaa tietojen tarkkuutta. Tee perusteellinen tutkimus ennen sijoittamista.
