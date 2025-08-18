Lisätietoja TREAT-rahakkeesta

Shiba Inu Treat-logo

Shiba Inu Treat – hinta (TREAT)

1TREAT - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

Reaaliaikainen Shiba Inu Treat (TREAT) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 04:42:50 (UTC+8)

Shiba Inu Treat (TREAT) -rahakkeen hintatiedot (USD)

Shiba Inu Treat (TREAT) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.001277. Viimeisen 24 tunnin aikana TREAT on vaihdellut alimmillaan $ 0.001258 ja korkeimmillaan $ 0.001409 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. TREAT-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.019750864633969658, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.00128185073438707.

Lyhyen aikavälin tuloksissa TREAT on muuttunut -3.04% viimeisen tunnin aikana, -4.61% 24 tunnin aikana ja -14.36% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Shiba Inu Treat (TREAT) -rahakkeen markkinatiedot

Shiba Inu Treat-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 0.00 ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 66.91K. TREAT-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 0.00 ja sen kokonaistarjonta on 10000000000. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 12.77M.

Shiba Inu Treat (TREAT) -rahakkeen hintahistoria USD

Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän Shiba Inu Treat-hinnanmuutoksia:

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ -0.00006191-4.61%
30 päivää$ -0.000727-36.28%
60 päivää$ -0.000097-7.06%
90 päivää$ -0.001575-55.23%
Shiba Inu Treat-rahakkeiden hinnanmuutos tänään

Tänään TREAT-rahakkeiden hinta muuttui $ -0.00006191 (-4.61%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.

Shiba Inu Treat 30 päivän hinnanmuutos

Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ -0.000727 (-36.28%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.

Shiba Inu Treat-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos

Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, TREAT-rahakkeiden hinta muuttui $ -0.000097 (-7.06%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.

Shiba Inu Treat-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos

Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ -0.001575 (-55.23%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.

Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle Shiba Inu Treat (TREAT)?

Tarkista Shiba Inu Treat-rahakkeen hintahistoria-sivu nyt.

Mikä on Shiba Inu Treat (TREAT)

Meet Treat, the final token in the wildly popular Shiba Inu Ecosystem, designed to give transactional rewards and access to over 30 pieces of advanced technology that serve as the operating system of the Shiba Network State. These cutting-edge innovations include, Defi innovations, Karna, Aura, Reputation, Decentralized Identity, AI agentic frameworks, Fully Homomorphic Encryption, and immersive elements within Shiba Inu’s Metaverse, to name just a few. Beyond its role in technology enablement, Treat also serves as a governance token, steering the Shiba Network State’s innovation and marketing strategies. In doing so, it cements Shiba Inu’s status as far more than a meme coin—revealing it as one of the world’s most influential brands and a true technology powerhouse.

Shiba Inu Treat on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja Shiba Inu Treat-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.

Lisäksi voit tehdä seuraavat:
- Tarkista TREAT-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi.
- Lue Shiba Inu Treat-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.

Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään Shiba Inu Treat-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.

Shiba Inu Treat-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Shiba Inu Treat (TREAT) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Shiba Inu Treat (TREAT) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Shiba Inu Treat-rahakkeelle.

Tarkista Shiba Inu Treat-rahakkeen hintaennuste nyt!

Shiba Inu Treat (TREAT) -rahakkeen tokenomiikka

Shiba Inu Treat (TREAT) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää TREAT-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Shiba Inu Treat (TREAT) -ostamisen perusteet

Etsitkö tapaa Shiba Inu Treat:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa Shiba Inu Treat MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.

TREAT paikallisiin valuuttoihin

Shiba Inu Treat-resurssi

Jos haluat ymmärtää tarkemmin krypton Shiba Inu Treat toimintaa, harkitse lisäresurssien, kuten valkoisen raportin, virallisen verkkosivuston ja muiden julkaisujen, läpi käymistä:

Tutkimusraportti
Virallinen Shiba Inu Treat-verkkosivusto
Block Explorer

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Shiba Inu Treat”

Paljonko Shiba Inu Treat (TREAT) on arvoltaan tänään?
TREAT-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.001277 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on TREAT-USD-parin nykyinen hinta?
TREAT -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.001277. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Shiba Inu Treat-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen TREAT markkina-arvo on $ 0.00 USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on TREAT-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
TREAT-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 0.00 USD.
Mikä oli TREAT-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
TREAT saavutti ATH-hinnaksi 0.019750864633969658 USD.
Mikä oli TREAT-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
TREAT-rahakkeen ATL-hinta oli 0.00128185073438707 USD.
Mikä on TREAT-rahakkeen treidausvolyymi?
TREAT-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 66.91K USD.
Nouseeko TREAT tänä vuonna korkeammalle?
TREAT saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso TREAT-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Shiba Inu Treat (TREAT) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday
08-19 03:40:00Valuuttapolitiikka
US SEC Delays Decision on Multiple Crypto ETF Applications
08-18 17:40:00Alan päivitykset
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours

Kuumia uutisia

Miten Bitcoin toimii? Täydellinen aloittelijan opas

Bitcoinin hinta ylitti 100 000 dollaria ensimmäistä kertaa 4. joulukuuta 2024, herättäen globaalia huomiota ja uteliaisuutta tätä vallankumouksellista digitaalista valuuttaa kohtaan. Jos mietit, miten Bitcoin oikeastaan toimii, et ole yksin – miljoonat ihmiset kysyvät samaa kysymystä.

August 18, 2025

Mitä on ENA-Token? Mitkä ovat syyt ENA-tokenin hinnan nousulle? Kuinka kaupata ENA-tokenia MEXC:llä?

Tiivistelmä: Meksikum-alueen MEXC-kryptovaluuttakaupankäyntialustalta saamien tietojen mukaan ENA-tokenin hinta nousi 0,22 USDT:stä 0,85 USDT:iin ajanjaksolla kesäkuusta 2025 elokuuhun 2025, mikä tarkoittaa, että suurin nousuprosentti oli lähes 300 %, mikä ylittää samaan aikaan Bitcoinin hinnan nousuprosentin.

August 18, 2025

ARB vahva paluu: Ethereum Layer 2 -edut nopeuttavat uutta nousukautta

Elokuussa 2025 kryptomarkkinat kokevat uuden vahvan palautuksen, Bitcoin ylittää 124 000 dollaria ja saavuttaa historialliset huiput, nousten globaalin omaisuusmarkkinan viidennelle sijalle. Koko markkinan vahvistuessa Layer 2 -sektori erottuu edukseen, jossa Arbitrum (ARB) johtaa hintakehitystä, nousten yli 13,9 % yhdellä päivällä, ja teknisten läpimurtojen, pääoman sisäänvirtaamisen ja ekosysteemin myönteisten tekijöiden myötä se on vakiintunut yli 0,54 dollarin.

August 15, 2025
Näytä lisää

