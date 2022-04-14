Polytrade (TRADE) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu Polytrade (TRADE) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

Polytrade (TRADE) -rahakkeen tiedot POLYTRADE is a blockchain-based decentralized protocol that aims to transform receivables financing & connect buyers, sellers, insurers, & investors for a seamless trading experience. The global DeFi market worth is increasing in trillions with a large number of total value locked in it every day. Polytrade will harness the massive liquidity pool of the crypto world by tokenizing real-world invoices and bringing them on-chain into the DeFi space. Virallinen verkkosivusto: https://polytrade.finance Valkoinen paperi: https://lnk.polytrade.finance/gitbookmarketplace Block Explorer: https://polygonscan.com/token/0x692ac1e363ae34b6b489148152b12e2785a3d8d6 Osta TRADE-rahaketta nyt!

Polytrade (TRADE) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu Polytrade (TRADE) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 6.13M $ 6.13M $ 6.13M Kokonaistarjonta: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Kierrossa oleva tarjonta: $ 41.29M $ 41.29M $ 41.29M FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 14.84M $ 14.84M $ 14.84M Kaikkien aikojen korkein: $ 3.2 $ 3.2 $ 3.2 Kaikkien aikojen alin: $ 0.05131675775777374 $ 0.05131675775777374 $ 0.05131675775777374 Nykyinen hinta: $ 0.14837 $ 0.14837 $ 0.14837 Lue lisää Polytrade (TRADE) -rahakkeen hinnasta

Polytrade (TRADE) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset Polytrade (TRADE) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä TRADE-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta TRADE-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät TRADE-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu TRADE-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

