FIO Protocol (FIO) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.01853. Viimeisen 24 tunnin aikana FIO on vaihdellut alimmillaan $ 0.01826 ja korkeimmillaan $ 0.0195 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. FIO-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.56914028, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.01074395967351126.
Lyhyen aikavälin tuloksissa FIO on muuttunut -0.22% viimeisen tunnin aikana, +0.10% 24 tunnin aikana ja +4.86% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.
FIO Protocol (FIO) -rahakkeen markkinatiedot
No.971
$ 15.13M
$ 15.13M$ 15.13M
$ 392.41K
$ 392.41K$ 392.41K
$ 18.53M
$ 18.53M$ 18.53M
816.61M
816.61M 816.61M
1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000
839,242,769.7719939
839,242,769.7719939 839,242,769.7719939
81.66%
FIONEW
FIO Protocol-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 15.13M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 392.41K. FIO-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 816.61M ja sen kokonaistarjonta on 839242769.7719939. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 18.53M.
FIO Protocol (FIO) -rahakkeen hintahistoria USD
Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän FIO Protocol-hinnanmuutoksia:
Kausi
Muuta (USD)
Muuta (%)
Tänään
$ +0.0000185
+0.10%
30 päivää
$ +0.00013
+0.70%
60 päivää
$ +0.00527
+39.74%
90 päivää
$ +0.0004
+2.20%
FIO Protocol-rahakkeiden hinnanmuutos tänään
Tänään FIO-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.0000185 (+0.10%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.
FIO Protocol 30 päivän hinnanmuutos
Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ +0.00013 (+0.70%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.
FIO Protocol-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos
Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, FIO-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.00527 (+39.74%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.
FIO Protocol-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos
Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ +0.0004 (+2.20%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.
Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle FIO Protocol (FIO)?
FIO Protocol (FIO) is a blockchain protocol that aims to enable a better way of sending/receiving coins and tokens. The FIO token is the native utility token of the project’s blockchain infrastructure, FIO Chain, and is used for transaction gas fees and on-chain governance.
FIO Protocol on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja FIO Protocol-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.
Lisäksi voit tehdä seuraavat: - Tarkista FIO-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi. - Lue FIO Protocol-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.
Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään FIO Protocol-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.
FIO Protocol-rahakkeen hintaennuste (USD)
Kuinka paljon FIO Protocol (FIO) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko FIO Protocol (FIO) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita FIO Protocol-rahakkeelle.
FIO Protocol (FIO) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää FIO-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!
FIO Protocol (FIO) -ostamisen perusteet
Etsitkö tapaa FIO Protocol:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa FIO Protocol MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.
Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme.
Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.