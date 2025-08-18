Lisätietoja FIO-rahakkeesta

FIO Protocol-logo

FIO Protocol – hinta (FIO)

1FIO - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

+0.10%1D
USD
Reaaliaikainen FIO Protocol (FIO) -hintakaavio
2025-08-22 00:41:55 (UTC+8)

FIO Protocol (FIO) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
24 h:n matalin
$ 0.0195
$ 0.0195$ 0.0195
24 h:n korkein

-0.22%

+0.10%

+4.86%

+4.86%

FIO Protocol (FIO) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.01853. Viimeisen 24 tunnin aikana FIO on vaihdellut alimmillaan $ 0.01826 ja korkeimmillaan $ 0.0195 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. FIO-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.56914028, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.01074395967351126.

Lyhyen aikavälin tuloksissa FIO on muuttunut -0.22% viimeisen tunnin aikana, +0.10% 24 tunnin aikana ja +4.86% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

FIO Protocol (FIO) -rahakkeen markkinatiedot

No.971

81.66%

FIONEW

FIO Protocol-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 15.13M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 392.41K. FIO-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 816.61M ja sen kokonaistarjonta on 839242769.7719939. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 18.53M.

FIO Protocol (FIO) -rahakkeen hintahistoria USD

Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän FIO Protocol-hinnanmuutoksia:

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ +0.0000185+0.10%
30 päivää$ +0.00013+0.70%
60 päivää$ +0.00527+39.74%
90 päivää$ +0.0004+2.20%
FIO Protocol-rahakkeiden hinnanmuutos tänään

Tänään FIO-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.0000185 (+0.10%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.

FIO Protocol 30 päivän hinnanmuutos

Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ +0.00013 (+0.70%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.

FIO Protocol-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos

Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, FIO-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.00527 (+39.74%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.

FIO Protocol-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos

Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ +0.0004 (+2.20%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.

Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle FIO Protocol (FIO)?

Tarkista FIO Protocol-rahakkeen hintahistoria-sivu nyt.

Mikä on FIO Protocol (FIO)

FIO Protocol (FIO) is a blockchain protocol that aims to enable a better way of sending/receiving coins and tokens. The FIO token is the native utility token of the project’s blockchain infrastructure, FIO Chain, and is used for transaction gas fees and on-chain governance.

FIO Protocol on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja FIO Protocol-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.

Lisäksi voit tehdä seuraavat:
- Tarkista FIO-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi.
- Lue FIO Protocol-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.

Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään FIO Protocol-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.

FIO Protocol-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon FIO Protocol (FIO) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko FIO Protocol (FIO) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita FIO Protocol-rahakkeelle.

Tarkista FIO Protocol-rahakkeen hintaennuste nyt!

FIO Protocol (FIO) -rahakkeen tokenomiikka

FIO Protocol (FIO) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää FIO-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

FIO Protocol (FIO) -ostamisen perusteet

Etsitkö tapaa FIO Protocol:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa FIO Protocol MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.

FIO paikallisiin valuuttoihin

1 FIO Protocol(FIO) - VND
487.61695
1 FIO Protocol(FIO) - AUD
A$0.0287215
1 FIO Protocol(FIO) - GBP
0.0137122
1 FIO Protocol(FIO) - EUR
0.0159358
1 FIO Protocol(FIO) - USD
$0.01853
1 FIO Protocol(FIO) - MYR
RM0.0781966
1 FIO Protocol(FIO) - TRY
0.7584329
1 FIO Protocol(FIO) - JPY
¥2.74244
1 FIO Protocol(FIO) - ARS
ARS$24.3174749
1 FIO Protocol(FIO) - RUB
1.4931474
1 FIO Protocol(FIO) - INR
1.6182249
1 FIO Protocol(FIO) - IDR
Rp303.7704432
1 FIO Protocol(FIO) - KRW
25.9886956
1 FIO Protocol(FIO) - PHP
1.0597307
1 FIO Protocol(FIO) - EGP
￡E.0.8985197
1 FIO Protocol(FIO) - BRL
R$0.1017297
1 FIO Protocol(FIO) - CAD
C$0.0257567
1 FIO Protocol(FIO) - BDT
2.2536186
1 FIO Protocol(FIO) - NGN
28.4202022
1 FIO Protocol(FIO) - COP
$74.7175925
1 FIO Protocol(FIO) - ZAR
R.0.3289075
1 FIO Protocol(FIO) - UAH
0.7630654
1 FIO Protocol(FIO) - VES
Bs2.53861
1 FIO Protocol(FIO) - CLP
$17.93704
1 FIO Protocol(FIO) - PKR
Rs5.255108
1 FIO Protocol(FIO) - KZT
9.9569102
1 FIO Protocol(FIO) - THB
฿0.6051898
1 FIO Protocol(FIO) - TWD
NT$0.565165
1 FIO Protocol(FIO) - AED
د.إ0.0680051
1 FIO Protocol(FIO) - CHF
Fr0.014824
1 FIO Protocol(FIO) - HKD
HK$0.1447193
1 FIO Protocol(FIO) - AMD
֏7.091431
1 FIO Protocol(FIO) - MAD
.د.م0.1669553
1 FIO Protocol(FIO) - MXN
$0.3478081
1 FIO Protocol(FIO) - SAR
ريال0.0694875
1 FIO Protocol(FIO) - PLN
0.0678198
1 FIO Protocol(FIO) - RON
лв0.0806055
1 FIO Protocol(FIO) - SEK
kr0.1782586
1 FIO Protocol(FIO) - BGN
лв0.0311304
1 FIO Protocol(FIO) - HUF
Ft6.3328128
1 FIO Protocol(FIO) - CZK
0.3920948
1 FIO Protocol(FIO) - KWD
د.ك0.00565165
1 FIO Protocol(FIO) - ILS
0.0631873
1 FIO Protocol(FIO) - AOA
Kz16.8913921
1 FIO Protocol(FIO) - BHD
.د.ب0.00696728
1 FIO Protocol(FIO) - BMD
$0.01853
1 FIO Protocol(FIO) - DKK
kr0.1191479
1 FIO Protocol(FIO) - HNL
L0.4843742
1 FIO Protocol(FIO) - MUR
0.8473769
1 FIO Protocol(FIO) - NAD
$0.3277957
1 FIO Protocol(FIO) - NOK
kr0.1886354
1 FIO Protocol(FIO) - NZD
$0.0316863
1 FIO Protocol(FIO) - PAB
B/.0.01853
1 FIO Protocol(FIO) - PGK
K0.0781966
1 FIO Protocol(FIO) - QAR
ر.ق0.0674492
1 FIO Protocol(FIO) - RSD
дин.1.8702329

FIO Protocol-resurssi

Jos haluat ymmärtää tarkemmin krypton FIO Protocol toimintaa, harkitse lisäresurssien, kuten valkoisen raportin, virallisen verkkosivuston ja muiden julkaisujen, läpi käymistä:

Tutkimusraportti
Virallinen FIO Protocol-verkkosivusto
Block Explorer

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”FIO Protocol”

Paljonko FIO Protocol (FIO) on arvoltaan tänään?
FIO-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.01853 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on FIO-USD-parin nykyinen hinta?
FIO -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.01853. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on FIO Protocol-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen FIO markkina-arvo on $ 15.13M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on FIO-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
FIO-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 816.61M USD.
Mikä oli FIO-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
FIO saavutti ATH-hinnaksi 0.56914028 USD.
Mikä oli FIO-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
FIO-rahakkeen ATL-hinta oli 0.01074395967351126 USD.
Mikä on FIO-rahakkeen treidausvolyymi?
FIO-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 392.41K USD.
Nouseeko FIO tänä vuonna korkeammalle?
FIO saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso FIO-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
2025-08-22 00:41:55 (UTC+8)

FIO Protocol (FIO) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday
08-19 03:40:00Valuuttapolitiikka
US SEC Delays Decision on Multiple Crypto ETF Applications
08-18 17:40:00Alan päivitykset
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours

Kuumia uutisia

Miten Bitcoin toimii? Täydellinen aloittelijan opas

Bitcoinin hinta ylitti 100 000 dollaria ensimmäistä kertaa 4. joulukuuta 2024, herättäen globaalia huomiota ja uteliaisuutta tätä vallankumouksellista digitaalista valuuttaa kohtaan. Jos mietit, miten Bitcoin oikeastaan toimii, et ole yksin – miljoonat ihmiset kysyvät samaa kysymystä.

August 18, 2025

Mitä on ENA-Token? Mitkä ovat syyt ENA-tokenin hinnan nousulle? Kuinka kaupata ENA-tokenia MEXC:llä?

Tiivistelmä: Meksikum-alueen MEXC-kryptovaluuttakaupankäyntialustalta saamien tietojen mukaan ENA-tokenin hinta nousi 0,22 USDT:stä 0,85 USDT:iin ajanjaksolla kesäkuusta 2025 elokuuhun 2025, mikä tarkoittaa, että suurin nousuprosentti oli lähes 300 %, mikä ylittää samaan aikaan Bitcoinin hinnan nousuprosentin.

August 18, 2025

ARB vahva paluu: Ethereum Layer 2 -edut nopeuttavat uutta nousukautta

Elokuussa 2025 kryptomarkkinat kokevat uuden vahvan palautuksen, Bitcoin ylittää 124 000 dollaria ja saavuttaa historialliset huiput, nousten globaalin omaisuusmarkkinan viidennelle sijalle. Koko markkinan vahvistuessa Layer 2 -sektori erottuu edukseen, jossa Arbitrum (ARB) johtaa hintakehitystä, nousten yli 13,9 % yhdellä päivällä, ja teknisten läpimurtojen, pääoman sisäänvirtaamisen ja ekosysteemin myönteisten tekijöiden myötä se on vakiintunut yli 0,54 dollarin.

August 15, 2025
Näytä lisää

