Tajir Tech Hub – hinta (TJRM)

$0.006097
+0.99%1D
Reaaliaikainen Tajir Tech Hub (TJRM) -hintakaavio
Tajir Tech Hub (TJRM) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.006017
24 h:n matalin
$ 0.006184
24 h:n korkein

$ 0.006017
$ 0.006184
$ 0.13684820134656278
$ 0.005733716466955321
0.00%

+0.99%

-1.27%

-1.27%

Tajir Tech Hub (TJRM) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.006093. Viimeisen 24 tunnin aikana TJRM on vaihdellut alimmillaan $ 0.006017 ja korkeimmillaan $ 0.006184 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. TJRM-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.13684820134656278, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.005733716466955321.

Lyhyen aikavälin tuloksissa TJRM on muuttunut 0.00% viimeisen tunnin aikana, +0.99% 24 tunnin aikana ja -1.27% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Tajir Tech Hub (TJRM) -rahakkeen markkinatiedot

No.1523

$ 3.93M
$ 91.49K
$ 4.57M
644.95M
750,000,000
749,954,915.77029
85.99%

SOL

Tajir Tech Hub-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 3.93M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 91.49K. TJRM-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 644.95M ja sen kokonaistarjonta on 749954915.77029. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 4.57M.

Tajir Tech Hub (TJRM) -rahakkeen hintahistoria USD

Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän Tajir Tech Hub-hinnanmuutoksia:

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ +0.00005977+0.99%
30 päivää$ -0.0029-32.25%
60 päivää$ -0.004097-40.21%
90 päivää$ -0.007657-55.69%
Tajir Tech Hub-rahakkeiden hinnanmuutos tänään

Tänään TJRM-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.00005977 (+0.99%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.

Tajir Tech Hub 30 päivän hinnanmuutos

Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ -0.0029 (-32.25%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.

Tajir Tech Hub-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos

Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, TJRM-rahakkeiden hinta muuttui $ -0.004097 (-40.21%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.

Tajir Tech Hub-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos

Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ -0.007657 (-55.69%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.

Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle Tajir Tech Hub (TJRM)?

Tarkista Tajir Tech Hub-rahakkeen hintahistoria-sivu nyt.

Mikä on Tajir Tech Hub (TJRM)

Tajir Tech Hub is revolutionizing global wholesale trade with its blockchain platform that connects manufacturers, suppliers, and entrepreneurs using AI and blockchain technology. The TJRM token fuels our ecosystem, ensuring secure transactions, faster validations, and exclusive benefits for users.

Tajir Tech Hub on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja Tajir Tech Hub-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.

Lisäksi voit tehdä seuraavat:
- Tarkista TJRM-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi.
- Lue Tajir Tech Hub-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.

Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään Tajir Tech Hub-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.

Tajir Tech Hub-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Tajir Tech Hub (TJRM) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Tajir Tech Hub (TJRM) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Tajir Tech Hub-rahakkeelle.

Tarkista Tajir Tech Hub-rahakkeen hintaennuste nyt!

Tajir Tech Hub (TJRM) -rahakkeen tokenomiikka

Tajir Tech Hub (TJRM) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää TJRM-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Tajir Tech Hub (TJRM) -ostamisen perusteet

Etsitkö tapaa Tajir Tech Hub:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa Tajir Tech Hub MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.

TJRM paikallisiin valuuttoihin

1 Tajir Tech Hub(TJRM) - VND
160.337295
1 Tajir Tech Hub(TJRM) - AUD
A$0.00944415
1 Tajir Tech Hub(TJRM) - GBP
0.00450882
1 Tajir Tech Hub(TJRM) - EUR
0.00523998
1 Tajir Tech Hub(TJRM) - USD
$0.006093
1 Tajir Tech Hub(TJRM) - MYR
RM0.02571246
1 Tajir Tech Hub(TJRM) - TRY
0.24938649
1 Tajir Tech Hub(TJRM) - JPY
¥0.901764
1 Tajir Tech Hub(TJRM) - ARS
ARS$8.00656758
1 Tajir Tech Hub(TJRM) - RUB
0.49097394
1 Tajir Tech Hub(TJRM) - INR
0.53204076
1 Tajir Tech Hub(TJRM) - IDR
Rp99.88522992
1 Tajir Tech Hub(TJRM) - KRW
8.53361208
1 Tajir Tech Hub(TJRM) - PHP
0.34833681
1 Tajir Tech Hub(TJRM) - EGP
￡E.0.29544957
1 Tajir Tech Hub(TJRM) - BRL
R$0.03332871
1 Tajir Tech Hub(TJRM) - CAD
C$0.00840834
1 Tajir Tech Hub(TJRM) - BDT
0.74103066
1 Tajir Tech Hub(TJRM) - NGN
9.35939637
1 Tajir Tech Hub(TJRM) - COP
$24.56849925
1 Tajir Tech Hub(TJRM) - ZAR
R.0.10802889
1 Tajir Tech Hub(TJRM) - UAH
0.25090974
1 Tajir Tech Hub(TJRM) - VES
Bs0.834741
1 Tajir Tech Hub(TJRM) - CLP
$5.91021
1 Tajir Tech Hub(TJRM) - PKR
Rs1.71773856
1 Tajir Tech Hub(TJRM) - KZT
3.27401262
1 Tajir Tech Hub(TJRM) - THB
฿0.19905831
1 Tajir Tech Hub(TJRM) - TWD
NT$0.18577557
1 Tajir Tech Hub(TJRM) - AED
د.إ0.02236131
1 Tajir Tech Hub(TJRM) - CHF
Fr0.0048744
1 Tajir Tech Hub(TJRM) - HKD
HK$0.04758633
1 Tajir Tech Hub(TJRM) - AMD
֏2.3317911
1 Tajir Tech Hub(TJRM) - MAD
.د.م0.05489793
1 Tajir Tech Hub(TJRM) - MXN
$0.11424375
1 Tajir Tech Hub(TJRM) - SAR
ريال0.02284875
1 Tajir Tech Hub(TJRM) - PLN
0.02230038
1 Tajir Tech Hub(TJRM) - RON
лв0.02650455
1 Tajir Tech Hub(TJRM) - SEK
kr0.05855373
1 Tajir Tech Hub(TJRM) - BGN
лв0.01023624
1 Tajir Tech Hub(TJRM) - HUF
Ft2.07880974
1 Tajir Tech Hub(TJRM) - CZK
0.12886695
1 Tajir Tech Hub(TJRM) - KWD
د.ك0.001858365
1 Tajir Tech Hub(TJRM) - ILS
0.02077713
1 Tajir Tech Hub(TJRM) - AOA
Kz5.58478287
1 Tajir Tech Hub(TJRM) - BHD
.د.ب0.002297061
1 Tajir Tech Hub(TJRM) - BMD
$0.006093
1 Tajir Tech Hub(TJRM) - DKK
kr0.03911706
1 Tajir Tech Hub(TJRM) - HNL
L0.16018497
1 Tajir Tech Hub(TJRM) - MUR
0.27863289
1 Tajir Tech Hub(TJRM) - NAD
$0.10766331
1 Tajir Tech Hub(TJRM) - NOK
kr0.06202674
1 Tajir Tech Hub(TJRM) - NZD
$0.01041903
1 Tajir Tech Hub(TJRM) - PAB
B/.0.006093
1 Tajir Tech Hub(TJRM) - PGK
K0.02522502
1 Tajir Tech Hub(TJRM) - QAR
ر.ق0.02217852
1 Tajir Tech Hub(TJRM) - RSD
дин.0.61460091

Tajir Tech Hub-resurssi

Jos haluat ymmärtää tarkemmin krypton Tajir Tech Hub toimintaa, harkitse lisäresurssien, kuten valkoisen raportin, virallisen verkkosivuston ja muiden julkaisujen, läpi käymistä:

Tutkimusraportti
Virallinen Tajir Tech Hub-verkkosivusto
Block Explorer

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Tajir Tech Hub”

Paljonko Tajir Tech Hub (TJRM) on arvoltaan tänään?
TJRM-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.006093 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on TJRM-USD-parin nykyinen hinta?
TJRM -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.006093. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Tajir Tech Hub-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen TJRM markkina-arvo on $ 3.93M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on TJRM-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
TJRM-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 644.95M USD.
Mikä oli TJRM-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
TJRM saavutti ATH-hinnaksi 0.13684820134656278 USD.
Mikä oli TJRM-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
TJRM-rahakkeen ATL-hinta oli 0.005733716466955321 USD.
Mikä on TJRM-rahakkeen treidausvolyymi?
TJRM-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 91.49K USD.
Nouseeko TJRM tänä vuonna korkeammalle?
TJRM saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso TJRM-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Tajir Tech Hub (TJRM) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday
08-19 03:40:00Valuuttapolitiikka
US SEC Delays Decision on Multiple Crypto ETF Applications
08-18 17:40:00Alan päivitykset
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours

Kuumia uutisia

Miten Bitcoin toimii? Täydellinen aloittelijan opas

Bitcoinin hinta ylitti 100 000 dollaria ensimmäistä kertaa 4. joulukuuta 2024, herättäen globaalia huomiota ja uteliaisuutta tätä vallankumouksellista digitaalista valuuttaa kohtaan. Jos mietit, miten Bitcoin oikeastaan toimii, et ole yksin – miljoonat ihmiset kysyvät samaa kysymystä.

August 18, 2025

Mitä on ENA-Token? Mitkä ovat syyt ENA-tokenin hinnan nousulle? Kuinka kaupata ENA-tokenia MEXC:llä?

Tiivistelmä: Meksikum-alueen MEXC-kryptovaluuttakaupankäyntialustalta saamien tietojen mukaan ENA-tokenin hinta nousi 0,22 USDT:stä 0,85 USDT:iin ajanjaksolla kesäkuusta 2025 elokuuhun 2025, mikä tarkoittaa, että suurin nousuprosentti oli lähes 300 %, mikä ylittää samaan aikaan Bitcoinin hinnan nousuprosentin.

August 18, 2025

ARB vahva paluu: Ethereum Layer 2 -edut nopeuttavat uutta nousukautta

Elokuussa 2025 kryptomarkkinat kokevat uuden vahvan palautuksen, Bitcoin ylittää 124 000 dollaria ja saavuttaa historialliset huiput, nousten globaalin omaisuusmarkkinan viidennelle sijalle. Koko markkinan vahvistuessa Layer 2 -sektori erottuu edukseen, jossa Arbitrum (ARB) johtaa hintakehitystä, nousten yli 13,9 % yhdellä päivällä, ja teknisten läpimurtojen, pääoman sisäänvirtaamisen ja ekosysteemin myönteisten tekijöiden myötä se on vakiintunut yli 0,54 dollarin.

August 15, 2025
Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.

1 TJRM = 0.006093 USD

