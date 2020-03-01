Mikä on HIVE (HIVE)

Hive is a Graphene-based social blockchain launched in March 2020 with the core idea of decentralization. Hive's prime selling points are its true decentralization, speed and scalability. Other notable features include it having the lowest entry-barrier for user adoption in the market, time delay security, integrated token allocation, and the upcoming Smart Media Token integration. It is an ideal building location for a variety of innovative projects focused on a broad range of fields, from open source development to social games. Hive aims to be the preferred blockchain for dApp development.

HIVE on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja HIVE-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.



Lisäksi voit tehdä seuraavat:

- Tarkista HIVE-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi.

- Lue HIVE-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.

Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään HIVE-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.

HIVE-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon HIVE (HIVE) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko HIVE (HIVE) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita HIVE-rahakkeelle.

Tarkista HIVE-rahakkeen hintaennuste nyt!

HIVE (HIVE) -rahakkeen tokenomiikka

HIVE (HIVE) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää HIVE-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

HIVE (HIVE) -ostamisen perusteet

Etsitkö tapaa HIVE:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa HIVE MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.

HIVE paikallisiin valuuttoihin

Kokeile Muunninta

HIVE-resurssi

Jos haluat ymmärtää tarkemmin krypton HIVE toimintaa, harkitse lisäresurssien, kuten valkoisen raportin, virallisen verkkosivuston ja muiden julkaisujen, läpi käymistä:

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”HIVE” Paljonko HIVE (HIVE) on arvoltaan tänään? HIVE-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.2042 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella. Mikä on HIVE-USD-parin nykyinen hinta? $ 0.2042 . Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo HIVE -USD-parin nykyinen hinta on. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla. Mikä on HIVE-rahakkeen markkina-arvo? Rahakkeen HIVE markkina-arvo on $ 99.09M USD . Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen. Mikä on HIVE-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta? HIVE-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 485.26M USD . Mikä oli HIVE-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta? HIVE saavutti ATH-hinnaksi 3.418294589422955 USD . Mikä oli HIVE-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta? HIVE-rahakkeen ATL-hinta oli 0.0869425890031 USD . Mikä on HIVE-rahakkeen treidausvolyymi? HIVE-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 453.18K USD . Nouseeko HIVE tänä vuonna korkeammalle? HIVE saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso HIVE-rahakkeen hintaennuste , josta saat tarkemman analyysin.

HIVE (HIVE) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8) Tyyppi Tiedot 08-20 18:39:00 Asiantuntijoiden näkemyksiä US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived 08-20 09:25:00 Alan päivitykset Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000 08-20 02:24:00 Alan päivitykset Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours 08-19 15:30:00 Alan päivitykset Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday 08-19 03:40:00 Valuuttapolitiikka US SEC Delays Decision on Multiple Crypto ETF Applications 08-18 17:40:00 Alan päivitykset Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours

Kuumia uutisia

Miten Bitcoin toimii? Täydellinen aloittelijan opas Bitcoinin hinta ylitti 100 000 dollaria ensimmäistä kertaa 4. joulukuuta 2024, herättäen globaalia huomiota ja uteliaisuutta tätä vallankumouksellista digitaalista valuuttaa kohtaan. Jos mietit, miten Bitcoin oikeastaan toimii, et ole yksin – miljoonat ihmiset kysyvät samaa kysymystä.

Mitä on ENA-Token? Mitkä ovat syyt ENA-tokenin hinnan nousulle? Kuinka kaupata ENA-tokenia MEXC:llä? Tiivistelmä: Meksikum-alueen MEXC-kryptovaluuttakaupankäyntialustalta saamien tietojen mukaan ENA-tokenin hinta nousi 0,22 USDT:stä 0,85 USDT:iin ajanjaksolla kesäkuusta 2025 elokuuhun 2025, mikä tarkoittaa, että suurin nousuprosentti oli lähes 300 %, mikä ylittää samaan aikaan Bitcoinin hinnan nousuprosentin.