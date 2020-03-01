HIVE (HIVE) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.2042. Viimeisen 24 tunnin aikana HIVE on vaihdellut alimmillaan $ 0.2014 ja korkeimmillaan $ 0.2122 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. HIVE-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 3.418294589422955, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.0869425890031.
Lyhyen aikavälin tuloksissa HIVE on muuttunut +0.78% viimeisen tunnin aikana, +1.23% 24 tunnin aikana ja -5.38% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.
HIVE (HIVE) -rahakkeen markkinatiedot
HIVE-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 99.09M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 453.18K. HIVE-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 485.26M ja sen kokonaistarjonta on 485258220.767. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 99.09M.
HIVE (HIVE) -rahakkeen hintahistoria USD
Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän HIVE-hinnanmuutoksia:
Kausi
Muuta (USD)
Muuta (%)
Tänään
$ +0.002481
+1.23%
30 päivää
$ -0.0579
-22.10%
60 päivää
$ +0.0244
+13.57%
90 päivää
$ -0.0622
-23.35%
HIVE-rahakkeiden hinnanmuutos tänään
Tänään HIVE-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.002481 (+1.23%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.
HIVE 30 päivän hinnanmuutos
Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ -0.0579 (-22.10%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.
HIVE-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos
Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, HIVE-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.0244 (+13.57%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.
HIVE-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos
Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ -0.0622 (-23.35%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.
Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle HIVE (HIVE)?
Hive is a Graphene-based social blockchain launched in March 2020 with the core idea of decentralization. Hive's prime selling points are its true decentralization, speed and scalability. Other notable features include it having the lowest entry-barrier for user adoption in the market, time delay security, integrated token allocation, and the upcoming Smart Media Token integration. It is an ideal building location for a variety of innovative projects focused on a broad range of fields, from open source development to social games. Hive aims to be the preferred blockchain for dApp development.
HIVE-rahakkeen hintaennuste (USD)
Kuinka paljon HIVE (HIVE) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko HIVE (HIVE) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita HIVE-rahakkeelle.
HIVE (HIVE) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää HIVE-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!
HIVE (HIVE) -ostamisen perusteet
