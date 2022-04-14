Tajir Tech Hub (TJRM) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu Tajir Tech Hub (TJRM) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

Tajir Tech Hub (TJRM) -rahakkeen tiedot Tajir Tech Hub is revolutionizing global wholesale trade with its blockchain platform that connects manufacturers, suppliers, and entrepreneurs using AI and blockchain technology. The TJRM token fuels our ecosystem, ensuring secure transactions, faster validations, and exclusive benefits for users. Virallinen verkkosivusto: https://www.tajirtechhub.com/ Valkoinen paperi: https://www.tajirtechhub.com/whitepaper/Official%20Whitepaper%20En.pdf Block Explorer: https://solscan.io/token/4AdDFsG1xzz1L7zKGo2fbiqv256Z92u8uCcJCgYuTBLo Osta TJRM-rahaketta nyt!

Tajir Tech Hub (TJRM) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu Tajir Tech Hub (TJRM) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 4.05M $ 4.05M $ 4.05M Kokonaistarjonta: $ 749.95M $ 749.95M $ 749.95M Kierrossa oleva tarjonta: $ 644.95M $ 644.95M $ 644.95M FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 4.71M $ 4.71M $ 4.71M Kaikkien aikojen korkein: $ 0.17 $ 0.17 $ 0.17 Kaikkien aikojen alin: $ 0.005733716466955321 $ 0.005733716466955321 $ 0.005733716466955321 Nykyinen hinta: $ 0.006284 $ 0.006284 $ 0.006284 Lue lisää Tajir Tech Hub (TJRM) -rahakkeen hinnasta

Tajir Tech Hub (TJRM) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset Tajir Tech Hub (TJRM) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä TJRM-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta TJRM-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät TJRM-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu TJRM-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka TJRM-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään Tajir Tech Hub (TJRM) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita TJRM-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan TJRM-rahakkeita MEXCistä nyt!

Tajir Tech Hub (TJRM) -rahakkeen hintahistoria TJRM -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu TJRM-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

TJRM-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne TJRM-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? TJRM-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso TJRM-rahakkeen hintaennuste nyt!

