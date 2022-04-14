Timeworx.io (TIX) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu Timeworx.io (TIX) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

Timeworx.io (TIX) -rahakkeen tiedot Timeworx.io is the Data Processing Layer for Nextgen AI, focused on a mission to revolutionize data processing by combining decentralization, AI, and human intelligence to deliver scalable, efficient and transparent solutions. Virallinen verkkosivusto: https://timeworx.io Valkoinen paperi: https://docs.timeworx.io Block Explorer: https://bscscan.com/token/0x8459AB8d6aa488716c568896c0502C0AF0EB6983 Osta TIX-rahaketta nyt!

Timeworx.io (TIX) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu Timeworx.io (TIX) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: -- -- -- Kokonaistarjonta: $ 500,00M $ 500,00M $ 500,00M Kierrossa oleva tarjonta: -- -- -- FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 2,32M $ 2,32M $ 2,32M Kaikkien aikojen korkein: $ 1 $ 1 $ 1 Kaikkien aikojen alin: -- -- -- Nykyinen hinta: $ 0,004634 $ 0,004634 $ 0,004634 Lue lisää Timeworx.io (TIX) -rahakkeen hinnasta

Timeworx.io (TIX) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset Timeworx.io (TIX) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä TIX-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta TIX-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät TIX-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu TIX-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka TIX-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään Timeworx.io (TIX) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita TIX-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan TIX-rahakkeita MEXCistä nyt!

Timeworx.io (TIX) -rahakkeen hintahistoria TIX -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu TIX-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

TIX-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne TIX-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? TIX-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso TIX-rahakkeen hintaennuste nyt!

