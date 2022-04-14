Terraport (TERRA) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu Terraport (TERRA) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

Terraport (TERRA) -rahakkeen tiedot Terraport is an autonomous DeFi platform using smart contracts on the Terra Classic blockchain and based on a circular economy model capable of infinite self-sustaining. The entire ecosystem is powered by a native deflationary token called $TERRA, which will be used to access various features of the platform. Virallinen verkkosivusto: https://terraport.finance Valkoinen paperi: https://terraport.gitbook.io/terraport-docs/ Block Explorer: https://finder.terraport.finance/mainnet/address/terra1ex0hjv3wurhj4wgup4jzlzaqj4av6xqd8le4etml7rg9rs207y4s8cdvrp Osta TERRA-rahaketta nyt!

Terraport (TERRA) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu Terraport (TERRA) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Kokonaistarjonta: $ 641.38M $ 641.38M $ 641.38M Kierrossa oleva tarjonta: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 2.10M $ 2.10M $ 2.10M Kaikkien aikojen korkein: $ 0.12538 $ 0.12538 $ 0.12538 Kaikkien aikojen alin: $ 0.002779654513498339 $ 0.002779654513498339 $ 0.002779654513498339 Nykyinen hinta: $ 0.00328 $ 0.00328 $ 0.00328 Lue lisää Terraport (TERRA) -rahakkeen hinnasta

Terraport (TERRA) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset Terraport (TERRA) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä TERRA-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta TERRA-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät TERRA-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu TERRA-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka TERRA-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään Terraport (TERRA) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita TERRA-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan TERRA-rahakkeita MEXCistä nyt!

Terraport (TERRA) -rahakkeen hintahistoria TERRA -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu TERRA-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

TERRA-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne TERRA-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? TERRA-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso TERRA-rahakkeen hintaennuste nyt!

