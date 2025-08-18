Terraport (TERRA) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.003118. Viimeisen 24 tunnin aikana TERRA on vaihdellut alimmillaan $ 0.003108 ja korkeimmillaan $ 0.0032 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. TERRA-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.00996379478487383, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.002779654513498339.
Lyhyen aikavälin tuloksissa TERRA on muuttunut +0.16% viimeisen tunnin aikana, -1.60% 24 tunnin aikana ja +0.25% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.
Terraport (TERRA) -rahakkeen markkinatiedot
No.8834
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
$ 146.22K
$ 146.22K$ 146.22K
$ 2.00M
$ 2.00M$ 2.00M
0.00
0.00 0.00
641,378,807
641,378,807 641,378,807
LUNA
Terraport-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 0.00 ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 146.22K. TERRA-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 0.00 ja sen kokonaistarjonta on 641378807. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 2.00M.
Terraport (TERRA) -rahakkeen hintahistoria USD
Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän Terraport-hinnanmuutoksia:
Kausi
Muuta (USD)
Muuta (%)
Tänään
$ -0.0000507
-1.60%
30 päivää
$ -0.000412
-11.68%
60 päivää
$ -0.000002
-0.07%
90 päivää
$ -0.000642
-17.08%
Terraport-rahakkeiden hinnanmuutos tänään
Tänään TERRA-rahakkeiden hinta muuttui $ -0.0000507 (-1.60%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.
Terraport 30 päivän hinnanmuutos
Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ -0.000412 (-11.68%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.
Terraport-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos
Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, TERRA-rahakkeiden hinta muuttui $ -0.000002 (-0.07%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.
Terraport-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos
Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ -0.000642 (-17.08%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.
Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle Terraport (TERRA)?
Terraport is an autonomous DeFi platform using smart contracts on the Terra Classic blockchain and based on a circular economy model capable of infinite self-sustaining. The entire ecosystem is powered by a native deflationary token called $TERRA, which will be used to access various features of the platform.
