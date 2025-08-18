TENEX.FINANCE (TENEX) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.00742. Viimeisen 24 tunnin aikana TENEX on vaihdellut alimmillaan $ 0.00532 ja korkeimmillaan $ 0.01286 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. TENEX-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on --, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on --.
Lyhyen aikavälin tuloksissa TENEX on muuttunut +13.80% viimeisen tunnin aikana, +21.18% 24 tunnin aikana ja -25.88% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.
TENEX.FINANCE (TENEX) -rahakkeen markkinatiedot
--
----
$ 44.54K
$ 44.54K$ 44.54K
$ 712.32K
$ 712.32K$ 712.32K
--
----
96,000,000
96,000,000 96,000,000
BLAST
TENEX.FINANCE-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on -- ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 44.54K. TENEX-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on -- ja sen kokonaistarjonta on 96000000. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 712.32K.
Tenex represents the future of central marketplaces, customized specifically for trading and serving as a premier liquidity hub. Our next-generation Automated Market Maker (AMM) merges the robust, time-tested security of Uniswap with an advanced incentive mechanism, an intricate governance framework, and a refined, user-friendly interface to ensure a superior trading experience.
TENEX.FINANCE on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja TENEX.FINANCE-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.
Lisäksi voit tehdä seuraavat: - Tarkista TENEX-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi. - Lue TENEX.FINANCE-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.
Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään TENEX.FINANCE-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.
TENEX.FINANCE-rahakkeen hintaennuste (USD)
Kuinka paljon TENEX.FINANCE (TENEX) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko TENEX.FINANCE (TENEX) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita TENEX.FINANCE-rahakkeelle.
TENEX.FINANCE (TENEX) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää TENEX-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!
TENEX.FINANCE (TENEX) -ostamisen perusteet
Etsitkö tapaa TENEX.FINANCE:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa TENEX.FINANCE MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.
