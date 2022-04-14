TENEX.FINANCE (TENEX) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu TENEX.FINANCE (TENEX) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

TENEX.FINANCE (TENEX) -rahakkeen tiedot Tenex represents the future of central marketplaces, customized specifically for trading and serving as a premier liquidity hub. Our next-generation Automated Market Maker (AMM) merges the robust, time-tested security of Uniswap with an advanced incentive mechanism, an intricate governance framework, and a refined, user-friendly interface to ensure a superior trading experience. Virallinen verkkosivusto: https://tenex.finance/ Valkoinen paperi: https://tenex.finance/documentation/introduction/tenex Block Explorer: https://blastscan.io/token/0xC4B7846887648B4bef80db245411B0323Edd2a66 Osta TENEX-rahaketta nyt!

TENEX.FINANCE (TENEX) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu TENEX.FINANCE (TENEX) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: -- -- -- Kokonaistarjonta: $ 96.00M $ 96.00M $ 96.00M Kierrossa oleva tarjonta: -- -- -- FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 343.68K $ 343.68K $ 343.68K Kaikkien aikojen korkein: $ 0.12499 $ 0.12499 $ 0.12499 Kaikkien aikojen alin: -- -- -- Nykyinen hinta: $ 0.00358 $ 0.00358 $ 0.00358 Lue lisää TENEX.FINANCE (TENEX) -rahakkeen hinnasta

TENEX.FINANCE (TENEX) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset TENEX.FINANCE (TENEX) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä TENEX-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta TENEX-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät TENEX-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu TENEX-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka TENEX-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään TENEX.FINANCE (TENEX) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita TENEX-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan TENEX-rahakkeita MEXCistä nyt!

TENEX.FINANCE (TENEX) -rahakkeen hintahistoria TENEX -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu TENEX-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

TENEX-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne TENEX-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? TENEX-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso TENEX-rahakkeen hintaennuste nyt!

Miksi sinun kannattaa valita MEXC? MEXC on yksi maailman parhaista kryptopörsseistä, johon miljoonat käyttäjät maailmanlaajuisesti luottavat. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC on helpoin tapa tutustua kryptoihin. Yli 4,000 treidausparia spot- ja futuurimarkkinoilla CEXien nopeimmat rahakelistaukset Paras likviditeetti koko toimialalla Alhaisimmat maksut, jota tukee vuorokauden ympäri palveleva asiakaspalvelu Yli 100 %:n rahakevarantoläpinäkyvyys käyttäjän varoille Erittäin matalat markkinoille tulon kynnykset: osta kryptoja hintaan 1 USDT

Osta kryptoja hintaan 1 USDT : Helpoin reitti kryptojen luo! Osta nyt!