BOBO (BOBO) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.000000538384. Viimeisen 24 tunnin aikana BOBO on vaihdellut alimmillaan $ 0.000000530802 ja korkeimmillaan $ 0.00000056997 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. BOBO-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.000003496956583032, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.00000000004584169.
Lyhyen aikavälin tuloksissa BOBO on muuttunut -1.39% viimeisen tunnin aikana, 0.00% 24 tunnin aikana ja -13.89% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.
BOBO (BOBO) -rahakkeen markkinatiedot
BOBO-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 35.61M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 12.35K. BOBO-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 66.13T ja sen kokonaistarjonta on 66484444313649. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 37.15M.
BOBO (BOBO) -rahakkeen hintahistoria USD
Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän BOBO-hinnanmuutoksia:
Kausi
Muuta (USD)
Muuta (%)
Tänään
$ 0
0.00%
30 päivää
$ -0.000000189135
-26.00%
60 päivää
$ +0.000000215719
+66.85%
90 päivää
$ +0.000000048426
+9.88%
BOBO-rahakkeiden hinnanmuutos tänään
Tänään BOBO-rahakkeiden hinta muuttui $ 0 (0.00%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.
BOBO 30 päivän hinnanmuutos
Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ -0.000000189135 (-26.00%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.
BOBO-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos
Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, BOBO-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.000000215719 (+66.85%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.
BOBO-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos
Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ +0.000000048426 (+9.88%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.
Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle BOBO (BOBO)?
Bobo Coin is a meme ERC-20 token based off of Bobo the Bear. Bobo the Bear is a meme character associated with bearish markets and is often posted on 4chan's /biz/ board. It originated in 2018 and has since gained popularity with over 40,000 mentions.
BOBO-rahakkeen hintaennuste (USD)
Kuinka paljon BOBO (BOBO) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko BOBO (BOBO) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita BOBO-rahakkeelle.
BOBO (BOBO) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää BOBO-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!
