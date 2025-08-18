Lisätietoja HYPE-rahakkeesta

Hyperliquid

Hyperliquid – hinta (HYPE)

$41.28
+0.68%1D
Reaaliaikainen Hyperliquid (HYPE) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 02:58:08 (UTC+8)

Hyperliquid (HYPE) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 40.58
24 h:n matalin
$ 43.4
24 h:n korkein

$ 40.58
$ 43.4
$ 49.86158202855128
$ 3.2002764730895623
-0.46%

+0.68%

-9.63%

-9.63%

Hyperliquid (HYPE) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 41.23. Viimeisen 24 tunnin aikana HYPE on vaihdellut alimmillaan $ 40.58 ja korkeimmillaan $ 43.4 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. HYPE-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 49.86158202855128, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 3.2002764730895623.

Lyhyen aikavälin tuloksissa HYPE on muuttunut -0.46% viimeisen tunnin aikana, +0.68% 24 tunnin aikana ja -9.63% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Hyperliquid (HYPE) -rahakkeen markkinatiedot

No.12

$ 13.77B
$ 715.04K
$ 41.23B
333.93M
1,000,000,000
999,993,930
33.39%

0.36%

HYPEREVM

Hyperliquid-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 13.77B ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 715.04K. HYPE-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 333.93M ja sen kokonaistarjonta on 999993930. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 41.23B.

Hyperliquid (HYPE) -rahakkeen hintahistoria USD

Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän Hyperliquid-hinnanmuutoksia:

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ +0.2788+0.68%
30 päivää$ -3.23-7.27%
60 päivää$ +7.68+22.89%
90 päivää$ +7.06+20.66%
Hyperliquid-rahakkeiden hinnanmuutos tänään

Tänään HYPE-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.2788 (+0.68%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.

Hyperliquid 30 päivän hinnanmuutos

Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ -3.23 (-7.27%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.

Hyperliquid-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos

Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, HYPE-rahakkeiden hinta muuttui $ +7.68 (+22.89%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.

Hyperliquid-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos

Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ +7.06 (+20.66%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.

Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle Hyperliquid (HYPE)?

Tarkista Hyperliquid-rahakkeen hintahistoria-sivu nyt.

Mikä on Hyperliquid (HYPE)

Hyperliquid is a performant blockchain built with the vision of a fully onchain open financial system. Liquidity, user applications, and trading activity synergize on a unified platform that will ultimately house all of finance.

Hyperliquid on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja Hyperliquid-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.

Lisäksi voit tehdä seuraavat:
- Tarkista HYPE-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi.
- Lue Hyperliquid-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.

Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään Hyperliquid-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.

Hyperliquid-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Hyperliquid (HYPE) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Hyperliquid (HYPE) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Hyperliquid-rahakkeelle.

Tarkista Hyperliquid-rahakkeen hintaennuste nyt!

Hyperliquid (HYPE) -rahakkeen tokenomiikka

Hyperliquid (HYPE) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää HYPE-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Hyperliquid (HYPE) -ostamisen perusteet

Etsitkö tapaa Hyperliquid:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa Hyperliquid MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.

HYPE paikallisiin valuuttoihin

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Hyperliquid”

Paljonko Hyperliquid (HYPE) on arvoltaan tänään?
HYPE-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 41.23 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on HYPE-USD-parin nykyinen hinta?
HYPE -USD-parin nykyinen hinta on $ 41.23. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Hyperliquid-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen HYPE markkina-arvo on $ 13.77B USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on HYPE-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
HYPE-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 333.93M USD.
Mikä oli HYPE-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
HYPE saavutti ATH-hinnaksi 49.86158202855128 USD.
Mikä oli HYPE-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
HYPE-rahakkeen ATL-hinta oli 3.2002764730895623 USD.
Mikä on HYPE-rahakkeen treidausvolyymi?
HYPE-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 715.04K USD.
Nouseeko HYPE tänä vuonna korkeammalle?
HYPE saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso HYPE-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Hyperliquid (HYPE) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday
08-19 03:40:00Valuuttapolitiikka
US SEC Delays Decision on Multiple Crypto ETF Applications
08-18 17:40:00Alan päivitykset
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours

Kuumia uutisia

Miten Bitcoin toimii? Täydellinen aloittelijan opas

Bitcoinin hinta ylitti 100 000 dollaria ensimmäistä kertaa 4. joulukuuta 2024, herättäen globaalia huomiota ja uteliaisuutta tätä vallankumouksellista digitaalista valuuttaa kohtaan. Jos mietit, miten Bitcoin oikeastaan toimii, et ole yksin – miljoonat ihmiset kysyvät samaa kysymystä.

August 18, 2025

Mitä on ENA-Token? Mitkä ovat syyt ENA-tokenin hinnan nousulle? Kuinka kaupata ENA-tokenia MEXC:llä?

Tiivistelmä: Meksikum-alueen MEXC-kryptovaluuttakaupankäyntialustalta saamien tietojen mukaan ENA-tokenin hinta nousi 0,22 USDT:stä 0,85 USDT:iin ajanjaksolla kesäkuusta 2025 elokuuhun 2025, mikä tarkoittaa, että suurin nousuprosentti oli lähes 300 %, mikä ylittää samaan aikaan Bitcoinin hinnan nousuprosentin.

August 18, 2025

ARB vahva paluu: Ethereum Layer 2 -edut nopeuttavat uutta nousukautta

Elokuussa 2025 kryptomarkkinat kokevat uuden vahvan palautuksen, Bitcoin ylittää 124 000 dollaria ja saavuttaa historialliset huiput, nousten globaalin omaisuusmarkkinan viidennelle sijalle. Koko markkinan vahvistuessa Layer 2 -sektori erottuu edukseen, jossa Arbitrum (ARB) johtaa hintakehitystä, nousten yli 13,9 % yhdellä päivällä, ja teknisten läpimurtojen, pääoman sisäänvirtaamisen ja ekosysteemin myönteisten tekijöiden myötä se on vakiintunut yli 0,54 dollarin.

August 15, 2025
Näytä lisää

