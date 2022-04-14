Maple Finance (SYRUP) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu Maple Finance (SYRUP) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

Maple Finance (SYRUP) -rahakkeen tiedot Maple is 'DeFi's Institutional Lender.' Maple has generated consistent, accelerating growth by combining the best of institutional lending and DeFi. Maple emerged stronger from the 2022 credit crunch and have played a pivotal role in rebuilding the DeFi lending space. We provide transparent, overcollateralized loans that are verifiable in real-time. Our institutional focus has enabled us to scale AND consistently deliver higher yields than our peers. Virallinen verkkosivusto: https://maple.finance/ Valkoinen paperi: https://maplefinance.gitbook.io/maple Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x643C4E15d7d62Ad0aBeC4a9BD4b001aA3Ef52d66 Osta SYRUP-rahaketta nyt!

Maple Finance (SYRUP) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu Maple Finance (SYRUP) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 542.36M $ 542.36M $ 542.36M Kokonaistarjonta: $ 1.20B $ 1.20B $ 1.20B Kierrossa oleva tarjonta: $ 1.19B $ 1.19B $ 1.19B FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 544.99M $ 544.99M $ 544.99M Kaikkien aikojen korkein: $ 0.67872 $ 0.67872 $ 0.67872 Kaikkien aikojen alin: $ 0.08489010973895052 $ 0.08489010973895052 $ 0.08489010973895052 Nykyinen hinta: $ 0.45405 $ 0.45405 $ 0.45405 Lue lisää Maple Finance (SYRUP) -rahakkeen hinnasta

Maple Finance (SYRUP) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset Maple Finance (SYRUP) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä SYRUP-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta SYRUP-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät SYRUP-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu SYRUP-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka SYRUP-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään Maple Finance (SYRUP) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita SYRUP-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan SYRUP-rahakkeita MEXCistä nyt!

Maple Finance (SYRUP) -rahakkeen hintahistoria SYRUP -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu SYRUP-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

SYRUP-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne SYRUP-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? SYRUP-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso SYRUP-rahakkeen hintaennuste nyt!

