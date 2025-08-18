Lisätietoja SYRUP-rahakkeesta

Maple Finance-logo

Maple Finance – hinta (SYRUP)

1SYRUP - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.40739
+0.15%1D
USD
Reaaliaikainen Maple Finance (SYRUP) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 04:40:18 (UTC+8)

Maple Finance (SYRUP) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.40341
24 h:n matalin
$ 0.42313
24 h:n korkein

$ 0.40341
$ 0.42313
$ 0.657413334753943
$ 0.08489010973895052
-0.62%

+0.15%

-4.99%

-4.99%

Maple Finance (SYRUP) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.40727. Viimeisen 24 tunnin aikana SYRUP on vaihdellut alimmillaan $ 0.40341 ja korkeimmillaan $ 0.42313 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. SYRUP-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.657413334753943, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.08489010973895052.

Lyhyen aikavälin tuloksissa SYRUP on muuttunut -0.62% viimeisen tunnin aikana, +0.15% 24 tunnin aikana ja -4.99% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Maple Finance (SYRUP) -rahakkeen markkinatiedot

No.119

$ 486.48M
$ 278.35K
$ 488.84M
1.19B
--
1,200,275,708.54902
0.01%

ETH

Maple Finance-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 486.48M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 278.35K. SYRUP-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 1.19B ja sen kokonaistarjonta on 1200275708.54902. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 488.84M.

Maple Finance (SYRUP) -rahakkeen hintahistoria USD

Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän Maple Finance-hinnanmuutoksia:

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ +0.0006102+0.15%
30 päivää$ -0.04712-10.37%
60 päivää$ -0.02705-6.23%
90 päivää$ +0.02042+5.27%
Maple Finance-rahakkeiden hinnanmuutos tänään

Tänään SYRUP-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.0006102 (+0.15%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.

Maple Finance 30 päivän hinnanmuutos

Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ -0.04712 (-10.37%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.

Maple Finance-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos

Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, SYRUP-rahakkeiden hinta muuttui $ -0.02705 (-6.23%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.

Maple Finance-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos

Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ +0.02042 (+5.27%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.

Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle Maple Finance (SYRUP)?

Tarkista Maple Finance-rahakkeen hintahistoria-sivu nyt.

Mikä on Maple Finance (SYRUP)

Maple is 'DeFi's Institutional Lender.' Maple has generated consistent, accelerating growth by combining the best of institutional lending and DeFi. Maple emerged stronger from the 2022 credit crunch and have played a pivotal role in rebuilding the DeFi lending space. We provide transparent, overcollateralized loans that are verifiable in real-time. Our institutional focus has enabled us to scale AND consistently deliver higher yields than our peers.

Maple Finance on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja Maple Finance-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.

Lisäksi voit tehdä seuraavat:
- Tarkista SYRUP-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi.
- Lue Maple Finance-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.

Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään Maple Finance-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.

Maple Finance-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Maple Finance (SYRUP) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Maple Finance (SYRUP) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Maple Finance-rahakkeelle.

Tarkista Maple Finance-rahakkeen hintaennuste nyt!

Maple Finance (SYRUP) -rahakkeen tokenomiikka

Maple Finance (SYRUP) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää SYRUP-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Maple Finance (SYRUP) -ostamisen perusteet

Etsitkö tapaa Maple Finance:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa Maple Finance MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.

SYRUP paikallisiin valuuttoihin

1 Maple Finance(SYRUP) - VND
10,717.31005
1 Maple Finance(SYRUP) - AUD
A$0.6312685
1 Maple Finance(SYRUP) - GBP
0.3013798
1 Maple Finance(SYRUP) - EUR
0.3502522
1 Maple Finance(SYRUP) - USD
$0.40727
1 Maple Finance(SYRUP) - MYR
RM1.7186794
1 Maple Finance(SYRUP) - TRY
16.6695611
1 Maple Finance(SYRUP) - JPY
¥60.27596
1 Maple Finance(SYRUP) - ARS
ARS$535.1772162
1 Maple Finance(SYRUP) - RUB
32.8137439
1 Maple Finance(SYRUP) - INR
35.5505983
1 Maple Finance(SYRUP) - IDR
Rp6,676.5563088
1 Maple Finance(SYRUP) - KRW
570.4060712
1 Maple Finance(SYRUP) - PHP
23.2876986
1 Maple Finance(SYRUP) - EGP
￡E.19.7444496
1 Maple Finance(SYRUP) - BRL
R$2.2277669
1 Maple Finance(SYRUP) - CAD
C$0.5661053
1 Maple Finance(SYRUP) - BDT
49.5321774
1 Maple Finance(SYRUP) - NGN
626.5686042
1 Maple Finance(SYRUP) - COP
$1,642.2144575
1 Maple Finance(SYRUP) - ZAR
R.7.2168244
1 Maple Finance(SYRUP) - UAH
16.7713786
1 Maple Finance(SYRUP) - VES
Bs55.79599
1 Maple Finance(SYRUP) - CLP
$395.0519
1 Maple Finance(SYRUP) - PKR
Rs114.8175584
1 Maple Finance(SYRUP) - KZT
218.8424618
1 Maple Finance(SYRUP) - THB
฿13.3055109
1 Maple Finance(SYRUP) - TWD
NT$12.4298804
1 Maple Finance(SYRUP) - AED
د.إ1.4946809
1 Maple Finance(SYRUP) - CHF
Fr0.325816
1 Maple Finance(SYRUP) - HKD
HK$3.1807787
1 Maple Finance(SYRUP) - AMD
֏155.862229
1 Maple Finance(SYRUP) - MAD
.د.م3.6695027
1 Maple Finance(SYRUP) - MXN
$7.6363125
1 Maple Finance(SYRUP) - SAR
ريال1.5272625
1 Maple Finance(SYRUP) - PLN
1.4906082
1 Maple Finance(SYRUP) - RON
лв1.7716245
1 Maple Finance(SYRUP) - SEK
kr3.9179374
1 Maple Finance(SYRUP) - BGN
лв0.6842136
1 Maple Finance(SYRUP) - HUF
Ft139.0949231
1 Maple Finance(SYRUP) - CZK
8.6219059
1 Maple Finance(SYRUP) - KWD
د.ك0.12421735
1 Maple Finance(SYRUP) - ILS
1.3887907
1 Maple Finance(SYRUP) - AOA
Kz373.2996093
1 Maple Finance(SYRUP) - BHD
.د.ب0.15313352
1 Maple Finance(SYRUP) - BMD
$0.40727
1 Maple Finance(SYRUP) - DKK
kr2.6187461
1 Maple Finance(SYRUP) - HNL
L10.7071283
1 Maple Finance(SYRUP) - MUR
18.6244571
1 Maple Finance(SYRUP) - NAD
$7.2168244
1 Maple Finance(SYRUP) - NOK
kr4.1419359
1 Maple Finance(SYRUP) - NZD
$0.6964317
1 Maple Finance(SYRUP) - PAB
B/.0.40727
1 Maple Finance(SYRUP) - PGK
K1.6860978
1 Maple Finance(SYRUP) - QAR
ر.ق1.4824628
1 Maple Finance(SYRUP) - RSD
дин.41.1220519

Maple Finance-resurssi

Jos haluat ymmärtää tarkemmin krypton Maple Finance toimintaa, harkitse lisäresurssien, kuten valkoisen raportin, virallisen verkkosivuston ja muiden julkaisujen, läpi käymistä:

Tutkimusraportti
Virallinen Maple Finance-verkkosivusto
Block Explorer

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Maple Finance”

Paljonko Maple Finance (SYRUP) on arvoltaan tänään?
SYRUP-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.40727 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on SYRUP-USD-parin nykyinen hinta?
SYRUP -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.40727. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Maple Finance-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen SYRUP markkina-arvo on $ 486.48M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on SYRUP-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
SYRUP-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 1.19B USD.
Mikä oli SYRUP-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
SYRUP saavutti ATH-hinnaksi 0.657413334753943 USD.
Mikä oli SYRUP-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
SYRUP-rahakkeen ATL-hinta oli 0.08489010973895052 USD.
Mikä on SYRUP-rahakkeen treidausvolyymi?
SYRUP-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 278.35K USD.
Nouseeko SYRUP tänä vuonna korkeammalle?
SYRUP saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso SYRUP-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 04:40:18 (UTC+8)

Maple Finance (SYRUP) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday
08-19 03:40:00Valuuttapolitiikka
US SEC Delays Decision on Multiple Crypto ETF Applications
08-18 17:40:00Alan päivitykset
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.

