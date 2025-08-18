Maple Finance (SYRUP) -rahakkeen hintatiedot (USD)
24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.40341
$ 0.40341$ 0.40341
24 h:n matalin
$ 0.42313
$ 0.42313$ 0.42313
24 h:n korkein
$ 0.40341
$ 0.40341$ 0.40341
$ 0.42313
$ 0.42313$ 0.42313
$ 0.657413334753943
$ 0.657413334753943$ 0.657413334753943
$ 0.08489010973895052
$ 0.08489010973895052$ 0.08489010973895052
-0.62%
+0.15%
-4.99%
-4.99%
Maple Finance (SYRUP) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.40727. Viimeisen 24 tunnin aikana SYRUP on vaihdellut alimmillaan $ 0.40341 ja korkeimmillaan $ 0.42313 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. SYRUP-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.657413334753943, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.08489010973895052.
Lyhyen aikavälin tuloksissa SYRUP on muuttunut -0.62% viimeisen tunnin aikana, +0.15% 24 tunnin aikana ja -4.99% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.
Maple Finance (SYRUP) -rahakkeen markkinatiedot
No.119
$ 486.48M
$ 486.48M$ 486.48M
$ 278.35K
$ 278.35K$ 278.35K
$ 488.84M
$ 488.84M$ 488.84M
1.19B
1.19B 1.19B
--
----
1,200,275,708.54902
1,200,275,708.54902 1,200,275,708.54902
0.01%
ETH
Maple Finance-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 486.48M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 278.35K. SYRUP-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 1.19B ja sen kokonaistarjonta on 1200275708.54902. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 488.84M.
Maple Finance (SYRUP) -rahakkeen hintahistoria USD
Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän Maple Finance-hinnanmuutoksia:
Kausi
Muuta (USD)
Muuta (%)
Tänään
$ +0.0006102
+0.15%
30 päivää
$ -0.04712
-10.37%
60 päivää
$ -0.02705
-6.23%
90 päivää
$ +0.02042
+5.27%
Maple Finance-rahakkeiden hinnanmuutos tänään
Tänään SYRUP-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.0006102 (+0.15%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.
Maple Finance 30 päivän hinnanmuutos
Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ -0.04712 (-10.37%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.
Maple Finance-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos
Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, SYRUP-rahakkeiden hinta muuttui $ -0.02705 (-6.23%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.
Maple Finance-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos
Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ +0.02042 (+5.27%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.
Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle Maple Finance (SYRUP)?
Maple is 'DeFi's Institutional Lender.' Maple has generated consistent, accelerating growth by combining the best of institutional lending and DeFi. Maple emerged stronger from the 2022 credit crunch and have played a pivotal role in rebuilding the DeFi lending space. We provide transparent, overcollateralized loans that are verifiable in real-time. Our institutional focus has enabled us to scale AND consistently deliver higher yields than our peers.
Maple Finance on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja Maple Finance-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.
Lisäksi voit tehdä seuraavat: - Tarkista SYRUP-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi. - Lue Maple Finance-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.
Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään Maple Finance-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.
Maple Finance-rahakkeen hintaennuste (USD)
Kuinka paljon Maple Finance (SYRUP) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Maple Finance (SYRUP) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Maple Finance-rahakkeelle.
Maple Finance (SYRUP) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää SYRUP-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!
Maple Finance (SYRUP) -ostamisen perusteet
Etsitkö tapaa Maple Finance:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa Maple Finance MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.
Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme.
Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.