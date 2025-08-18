Mikä on Maple Finance (SYRUP)

Maple is 'DeFi's Institutional Lender.' Maple has generated consistent, accelerating growth by combining the best of institutional lending and DeFi. Maple emerged stronger from the 2022 credit crunch and have played a pivotal role in rebuilding the DeFi lending space. We provide transparent, overcollateralized loans that are verifiable in real-time. Our institutional focus has enabled us to scale AND consistently deliver higher yields than our peers.

Maple Finance on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja Maple Finance-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.



Lisäksi voit tehdä seuraavat:

- Tarkista SYRUP-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi.

- Lue Maple Finance-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.

Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään Maple Finance-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.

Maple Finance-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Maple Finance (SYRUP) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Maple Finance (SYRUP) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Maple Finance-rahakkeelle.

Tarkista Maple Finance-rahakkeen hintaennuste nyt!

Maple Finance (SYRUP) -rahakkeen tokenomiikka

Maple Finance (SYRUP) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää SYRUP-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Maple Finance (SYRUP) -ostamisen perusteet

Etsitkö tapaa Maple Finance:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa Maple Finance MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.

SYRUP paikallisiin valuuttoihin

Kokeile Muunninta

Maple Finance-resurssi

Jos haluat ymmärtää tarkemmin krypton Maple Finance toimintaa, harkitse lisäresurssien, kuten valkoisen raportin, virallisen verkkosivuston ja muiden julkaisujen, läpi käymistä:

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Maple Finance” Paljonko Maple Finance (SYRUP) on arvoltaan tänään? SYRUP-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.40727 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella. Mikä on SYRUP-USD-parin nykyinen hinta? $ 0.40727 . Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo SYRUP -USD-parin nykyinen hinta on. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla. Mikä on Maple Finance-rahakkeen markkina-arvo? Rahakkeen SYRUP markkina-arvo on $ 486.48M USD . Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen. Mikä on SYRUP-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta? SYRUP-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 1.19B USD . Mikä oli SYRUP-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta? SYRUP saavutti ATH-hinnaksi 0.657413334753943 USD . Mikä oli SYRUP-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta? SYRUP-rahakkeen ATL-hinta oli 0.08489010973895052 USD . Mikä on SYRUP-rahakkeen treidausvolyymi? SYRUP-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 278.35K USD . Nouseeko SYRUP tänä vuonna korkeammalle? SYRUP saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso SYRUP-rahakkeen hintaennuste , josta saat tarkemman analyysin.

Maple Finance (SYRUP) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8) Tyyppi Tiedot 08-20 18:39:00 Asiantuntijoiden näkemyksiä US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived 08-20 09:25:00 Alan päivitykset Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000 08-20 02:24:00 Alan päivitykset Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours 08-19 15:30:00 Alan päivitykset Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday 08-19 03:40:00 Valuuttapolitiikka US SEC Delays Decision on Multiple Crypto ETF Applications 08-18 17:40:00 Alan päivitykset Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours

Kuumia uutisia

Miten Bitcoin toimii? Täydellinen aloittelijan opas Bitcoinin hinta ylitti 100 000 dollaria ensimmäistä kertaa 4. joulukuuta 2024, herättäen globaalia huomiota ja uteliaisuutta tätä vallankumouksellista digitaalista valuuttaa kohtaan. Jos mietit, miten Bitcoin oikeastaan toimii, et ole yksin – miljoonat ihmiset kysyvät samaa kysymystä.

Mitä on ENA-Token? Mitkä ovat syyt ENA-tokenin hinnan nousulle? Kuinka kaupata ENA-tokenia MEXC:llä? Tiivistelmä: Meksikum-alueen MEXC-kryptovaluuttakaupankäyntialustalta saamien tietojen mukaan ENA-tokenin hinta nousi 0,22 USDT:stä 0,85 USDT:iin ajanjaksolla kesäkuusta 2025 elokuuhun 2025, mikä tarkoittaa, että suurin nousuprosentti oli lähes 300 %, mikä ylittää samaan aikaan Bitcoinin hinnan nousuprosentin.