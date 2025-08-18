Lisätietoja SWELL-rahakkeesta

SWELL-rahakkeen hintatiedot

SWELL-rahakkeen valkoinen paperi

SWELL-rahakkeen virallinen verkkosivusto

SWELL-rahakkeen tokenomiikka

SWELL-rahakkeen hintaennuste

SWELL-rahakkeen historia

SWELL-osto-opas

SWELL/fiat-valuuttamuunnin

SWELL-rahakkeen spot

SWELL-rahakkeen USDT-M-futuurit

Esimarkkinat

Ansaitse

Airdrop+

Uutiset

Blogi

Ohjeet

Swell Network-logo

Swell Network – hinta (SWELL)

1SWELL - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.009878
$0.009878$0.009878
-0.72%1D
USD
Reaaliaikainen Swell Network (SWELL) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 02:05:16 (UTC+8)

Swell Network (SWELL) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.009825
$ 0.009825$ 0.009825
24 h:n matalin
$ 0.010542
$ 0.010542$ 0.010542
24 h:n korkein

$ 0.009825
$ 0.009825$ 0.009825

$ 0.010542
$ 0.010542$ 0.010542

$ 0.06972841720693182
$ 0.06972841720693182$ 0.06972841720693182

$ 0.007034496316403832
$ 0.007034496316403832$ 0.007034496316403832

+0.45%

-0.72%

-1.80%

-1.80%

Swell Network (SWELL) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.009878. Viimeisen 24 tunnin aikana SWELL on vaihdellut alimmillaan $ 0.009825 ja korkeimmillaan $ 0.010542 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. SWELL-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.06972841720693182, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.007034496316403832.

Lyhyen aikavälin tuloksissa SWELL on muuttunut +0.45% viimeisen tunnin aikana, -0.72% 24 tunnin aikana ja -1.80% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Swell Network (SWELL) -rahakkeen markkinatiedot

No.789

$ 25.88M
$ 25.88M$ 25.88M

$ 63.18K
$ 63.18K$ 63.18K

$ 98.78M
$ 98.78M$ 98.78M

2.62B
2.62B 2.62B

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

26.19%

ETH

Swell Network-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 25.88M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 63.18K. SWELL-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 2.62B ja sen kokonaistarjonta on 10000000000. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 98.78M.

Swell Network (SWELL) -rahakkeen hintahistoria USD

Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän Swell Network-hinnanmuutoksia:

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ -0.00007164-0.72%
30 päivää$ -0.00532-35.01%
60 päivää$ +0.002213+28.87%
90 päivää$ -0.001064-9.73%
Swell Network-rahakkeiden hinnanmuutos tänään

Tänään SWELL-rahakkeiden hinta muuttui $ -0.00007164 (-0.72%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.

Swell Network 30 päivän hinnanmuutos

Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ -0.00532 (-35.01%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.

Swell Network-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos

Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, SWELL-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.002213 (+28.87%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.

Swell Network-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos

Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ -0.001064 (-9.73%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.

Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle Swell Network (SWELL)?

Tarkista Swell Network-rahakkeen hintahistoria-sivu nyt.

Mikä on Swell Network (SWELL)

Swell is a non-custodial staking protocol with a mission to deliver the world’s best liquid staking and restaking experience, simplify access to DeFi, while securing the future of Ethereum and restaking services.

Swell Network on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja Swell Network-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.

Lisäksi voit tehdä seuraavat:
- Tarkista SWELL-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi.
- Lue Swell Network-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.

Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään Swell Network-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.

Swell Network-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Swell Network (SWELL) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Swell Network (SWELL) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Swell Network-rahakkeelle.

Tarkista Swell Network-rahakkeen hintaennuste nyt!

Swell Network (SWELL) -rahakkeen tokenomiikka

Swell Network (SWELL) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää SWELL-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Swell Network (SWELL) -ostamisen perusteet

Etsitkö tapaa Swell Network:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa Swell Network MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.

SWELL paikallisiin valuuttoihin

1 Swell Network(SWELL) - VND
259.93957
1 Swell Network(SWELL) - AUD
A$0.0153109
1 Swell Network(SWELL) - GBP
0.00730972
1 Swell Network(SWELL) - EUR
0.00849508
1 Swell Network(SWELL) - USD
$0.009878
1 Swell Network(SWELL) - MYR
RM0.04168516
1 Swell Network(SWELL) - TRY
0.40430654
1 Swell Network(SWELL) - JPY
¥1.461944
1 Swell Network(SWELL) - ARS
ARS$12.98028468
1 Swell Network(SWELL) - RUB
0.79596924
1 Swell Network(SWELL) - INR
0.86254696
1 Swell Network(SWELL) - IDR
Rp161.93440032
1 Swell Network(SWELL) - KRW
13.83473168
1 Swell Network(SWELL) - PHP
0.56472526
1 Swell Network(SWELL) - EGP
￡E.0.47898422
1 Swell Network(SWELL) - BRL
R$0.05403266
1 Swell Network(SWELL) - CAD
C$0.01363164
1 Swell Network(SWELL) - BDT
1.20136236
1 Swell Network(SWELL) - NGN
15.17349702
1 Swell Network(SWELL) - COP
$39.8305655
1 Swell Network(SWELL) - ZAR
R.0.17513694
1 Swell Network(SWELL) - UAH
0.40677604
1 Swell Network(SWELL) - VES
Bs1.353286
1 Swell Network(SWELL) - CLP
$9.58166
1 Swell Network(SWELL) - PKR
Rs2.78480576
1 Swell Network(SWELL) - KZT
5.30784452
1 Swell Network(SWELL) - THB
฿0.32271426
1 Swell Network(SWELL) - TWD
NT$0.30118022
1 Swell Network(SWELL) - AED
د.إ0.03625226
1 Swell Network(SWELL) - CHF
Fr0.0079024
1 Swell Network(SWELL) - HKD
HK$0.07714718
1 Swell Network(SWELL) - AMD
֏3.7803106
1 Swell Network(SWELL) - MAD
.د.م0.08900078
1 Swell Network(SWELL) - MXN
$0.1852125
1 Swell Network(SWELL) - SAR
ريال0.0370425
1 Swell Network(SWELL) - PLN
0.03615348
1 Swell Network(SWELL) - RON
лв0.0429693
1 Swell Network(SWELL) - SEK
kr0.09492758
1 Swell Network(SWELL) - BGN
лв0.01659504
1 Swell Network(SWELL) - HUF
Ft3.37017604
1 Swell Network(SWELL) - CZK
0.2089197
1 Swell Network(SWELL) - KWD
د.ك0.00301279
1 Swell Network(SWELL) - ILS
0.03368398
1 Swell Network(SWELL) - AOA
Kz9.05407602
1 Swell Network(SWELL) - BHD
.د.ب0.003724006
1 Swell Network(SWELL) - BMD
$0.009878
1 Swell Network(SWELL) - DKK
kr0.06341676
1 Swell Network(SWELL) - HNL
L0.25969262
1 Swell Network(SWELL) - MUR
0.45172094
1 Swell Network(SWELL) - NAD
$0.17454426
1 Swell Network(SWELL) - NOK
kr0.10055804
1 Swell Network(SWELL) - NZD
$0.01689138
1 Swell Network(SWELL) - PAB
B/.0.009878
1 Swell Network(SWELL) - PGK
K0.04089492
1 Swell Network(SWELL) - QAR
ر.ق0.03595592
1 Swell Network(SWELL) - RSD
дин.0.99639386

Swell Network-resurssi

Jos haluat ymmärtää tarkemmin krypton Swell Network toimintaa, harkitse lisäresurssien, kuten valkoisen raportin, virallisen verkkosivuston ja muiden julkaisujen, läpi käymistä:

Tutkimusraportti
Virallinen Swell Network-verkkosivusto
Block Explorer

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Swell Network”

Paljonko Swell Network (SWELL) on arvoltaan tänään?
SWELL-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.009878 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on SWELL-USD-parin nykyinen hinta?
SWELL -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.009878. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Swell Network-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen SWELL markkina-arvo on $ 25.88M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on SWELL-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
SWELL-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 2.62B USD.
Mikä oli SWELL-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
SWELL saavutti ATH-hinnaksi 0.06972841720693182 USD.
Mikä oli SWELL-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
SWELL-rahakkeen ATL-hinta oli 0.007034496316403832 USD.
Mikä on SWELL-rahakkeen treidausvolyymi?
SWELL-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 63.18K USD.
Nouseeko SWELL tänä vuonna korkeammalle?
SWELL saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso SWELL-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 02:05:16 (UTC+8)

Swell Network (SWELL) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday
08-19 03:40:00Valuuttapolitiikka
US SEC Delays Decision on Multiple Crypto ETF Applications
08-18 17:40:00Alan päivitykset
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours

Kuumia uutisia

Miten Bitcoin toimii? Täydellinen aloittelijan opas

Bitcoinin hinta ylitti 100 000 dollaria ensimmäistä kertaa 4. joulukuuta 2024, herättäen globaalia huomiota ja uteliaisuutta tätä vallankumouksellista digitaalista valuuttaa kohtaan. Jos mietit, miten Bitcoin oikeastaan toimii, et ole yksin – miljoonat ihmiset kysyvät samaa kysymystä.

August 18, 2025

Mitä on ENA-Token? Mitkä ovat syyt ENA-tokenin hinnan nousulle? Kuinka kaupata ENA-tokenia MEXC:llä?

Tiivistelmä: Meksikum-alueen MEXC-kryptovaluuttakaupankäyntialustalta saamien tietojen mukaan ENA-tokenin hinta nousi 0,22 USDT:stä 0,85 USDT:iin ajanjaksolla kesäkuusta 2025 elokuuhun 2025, mikä tarkoittaa, että suurin nousuprosentti oli lähes 300 %, mikä ylittää samaan aikaan Bitcoinin hinnan nousuprosentin.

August 18, 2025

ARB vahva paluu: Ethereum Layer 2 -edut nopeuttavat uutta nousukautta

Elokuussa 2025 kryptomarkkinat kokevat uuden vahvan palautuksen, Bitcoin ylittää 124 000 dollaria ja saavuttaa historialliset huiput, nousten globaalin omaisuusmarkkinan viidennelle sijalle. Koko markkinan vahvistuessa Layer 2 -sektori erottuu edukseen, jossa Arbitrum (ARB) johtaa hintakehitystä, nousten yli 13,9 % yhdellä päivällä, ja teknisten läpimurtojen, pääoman sisäänvirtaamisen ja ekosysteemin myönteisten tekijöiden myötä se on vakiintunut yli 0,54 dollarin.

August 15, 2025
Näytä lisää

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.

SWELL-USD-laskin

Summa

SWELL
SWELL
USD
USD

1 SWELL = 0.009878 USD

Treidaa SWELL-rahaketta

SWELLUSDT
$0.009878
$0.009878$0.009878
-0.69%

Liity MEXCiin tänään

-- spot-takaajan maksu, -- spot-ostajan maksu
-- Futuurien takaajan maksu, -- futuurien ostajan maksu