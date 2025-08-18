Mikä on Swell Network (SWELL)

Swell is a non-custodial staking protocol with a mission to deliver the world’s best liquid staking and restaking experience, simplify access to DeFi, while securing the future of Ethereum and restaking services.

Swell Network-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Swell Network (SWELL) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Swell Network (SWELL) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Swell Network-rahakkeelle.

Swell Network (SWELL) -rahakkeen tokenomiikka

Swell Network (SWELL) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää SWELL-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Swell Network (SWELL) -ostamisen perusteet

SWELL paikallisiin valuuttoihin

Swell Network-resurssi

Jos haluat ymmärtää tarkemmin krypton Swell Network toimintaa, harkitse lisäresurssien, kuten valkoisen raportin, virallisen verkkosivuston ja muiden julkaisujen, läpi käymistä:

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Swell Network” Paljonko Swell Network (SWELL) on arvoltaan tänään? SWELL-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.009878 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella. Mikä on SWELL-USD-parin nykyinen hinta? $ 0.009878 . Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo SWELL -USD-parin nykyinen hinta on. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla. Mikä on Swell Network-rahakkeen markkina-arvo? Rahakkeen SWELL markkina-arvo on $ 25.88M USD . Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen. Mikä on SWELL-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta? SWELL-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 2.62B USD . Mikä oli SWELL-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta? SWELL saavutti ATH-hinnaksi 0.06972841720693182 USD . Mikä oli SWELL-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta? SWELL-rahakkeen ATL-hinta oli 0.007034496316403832 USD . Mikä on SWELL-rahakkeen treidausvolyymi? SWELL-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 63.18K USD . Nouseeko SWELL tänä vuonna korkeammalle? SWELL saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso SWELL-rahakkeen hintaennuste , josta saat tarkemman analyysin.

Swell Network (SWELL) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

