Swell Network (SWELL) -rahakkeen tiedot Swell is a non-custodial staking protocol with a mission to deliver the world’s best liquid staking and restaking experience, simplify access to DeFi, while securing the future of Ethereum and restaking services. Virallinen verkkosivusto: https://www.swellnetwork.io/ Valkoinen paperi: https://docs.swellnetwork.io/swell/what-is-swell Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x0a6E7Ba5042B38349e437ec6Db6214AEC7B35676 Osta SWELL-rahaketta nyt!

Swell Network (SWELL) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu Swell Network (SWELL) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 29.28M $ 29.28M $ 29.28M Kokonaistarjonta: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Kierrossa oleva tarjonta: $ 2.62B $ 2.62B $ 2.62B FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 111.73M $ 111.73M $ 111.73M Kaikkien aikojen korkein: $ 0.07048 $ 0.07048 $ 0.07048 Kaikkien aikojen alin: $ 0.007034496316403832 $ 0.007034496316403832 $ 0.007034496316403832 Nykyinen hinta: $ 0.011173 $ 0.011173 $ 0.011173 Lue lisää Swell Network (SWELL) -rahakkeen hinnasta

Swell Network (SWELL) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset Swell Network (SWELL) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä SWELL-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta SWELL-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät SWELL-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu SWELL-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Swell Network (SWELL) -rahakkeen hintahistoria SWELL -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu SWELL-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

SWELL-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne SWELL-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? SWELL-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso SWELL-rahakkeen hintaennuste nyt!

