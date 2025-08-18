Lisätietoja SWEAT-rahakkeesta

Reaaliaikainen Sweat Economy (SWEAT) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 03:29:44 (UTC+8)

Sweat Economy (SWEAT) -rahakkeen hintatiedot (USD)

Sweat Economy (SWEAT) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.002162. Viimeisen 24 tunnin aikana SWEAT on vaihdellut alimmillaan $ 0.002138 ja korkeimmillaan $ 0.002209 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. SWEAT-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.09348826436965357, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.002090364522972062.

Lyhyen aikavälin tuloksissa SWEAT on muuttunut -0.05% viimeisen tunnin aikana, +0.55% 24 tunnin aikana ja -12.19% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Sweat Economy (SWEAT) -rahakkeen markkinatiedot

Sweat Economy-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 15.59M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 67.83K. SWEAT-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 7.21B ja sen kokonaistarjonta on 20885206687.467. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 47.28M.

Sweat Economy (SWEAT) -rahakkeen hintahistoria USD

Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän Sweat Economy-hinnanmuutoksia:

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ +0.00001183+0.55%
30 päivää$ -0.000481-18.20%
60 päivää$ -0.000377-14.85%
90 päivää$ -0.002358-52.17%
Sweat Economy-rahakkeiden hinnanmuutos tänään

Tänään SWEAT-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.00001183 (+0.55%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.

Sweat Economy 30 päivän hinnanmuutos

Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ -0.000481 (-18.20%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.

Sweat Economy-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos

Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, SWEAT-rahakkeiden hinta muuttui $ -0.000377 (-14.85%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.

Sweat Economy-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos

Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ -0.002358 (-52.17%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.

Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle Sweat Economy (SWEAT)?

Tarkista Sweat Economy-rahakkeen hintahistoria-sivu nyt.

Mikä on Sweat Economy (SWEAT)

Sweatcoin is a highly popular mobile fitness app that was first launched in 2016. With over 110 million users worldwide, the app sets out to motivate healthier living by rewarding users for daily physical activity. Users are rewarded with an in-app currency — Sweatcoin, a non-crypto virtual token which functions as a monetary incentive to reward users for their physical activity. Users can now convert Sweatcoin to SWEAT — the crypto token — to claim real world prizes and experiences. Sweatcoin is ranked first for the most downloaded health and fitness app in 58 countries.

Sweat Economy on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja Sweat Economy-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.

Lisäksi voit tehdä seuraavat:
- Tarkista SWEAT-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi.
- Lue Sweat Economy-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.

Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään Sweat Economy-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.

Sweat Economy-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Sweat Economy (SWEAT) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Sweat Economy (SWEAT) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Sweat Economy-rahakkeelle.

Tarkista Sweat Economy-rahakkeen hintaennuste nyt!

Sweat Economy (SWEAT) -rahakkeen tokenomiikka

Sweat Economy (SWEAT) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää SWEAT-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Sweat Economy (SWEAT) -ostamisen perusteet

Etsitkö tapaa Sweat Economy:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa Sweat Economy MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.

SWEAT paikallisiin valuuttoihin

Sweat Economy-resurssi

Jos haluat ymmärtää tarkemmin krypton Sweat Economy toimintaa, harkitse lisäresurssien, kuten valkoisen raportin, virallisen verkkosivuston ja muiden julkaisujen, läpi käymistä:

Tutkimusraportti
Virallinen Sweat Economy-verkkosivusto
Block Explorer

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Sweat Economy”

Paljonko Sweat Economy (SWEAT) on arvoltaan tänään?
SWEAT-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.002162 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on SWEAT-USD-parin nykyinen hinta?
SWEAT -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.002162. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Sweat Economy-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen SWEAT markkina-arvo on $ 15.59M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on SWEAT-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
SWEAT-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 7.21B USD.
Mikä oli SWEAT-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
SWEAT saavutti ATH-hinnaksi 0.09348826436965357 USD.
Mikä oli SWEAT-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
SWEAT-rahakkeen ATL-hinta oli 0.002090364522972062 USD.
Mikä on SWEAT-rahakkeen treidausvolyymi?
SWEAT-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 67.83K USD.
Nouseeko SWEAT tänä vuonna korkeammalle?
SWEAT saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso SWEAT-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 03:29:44 (UTC+8)

Sweat Economy (SWEAT) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.

