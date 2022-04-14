Sweat Economy (SWEAT) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu Sweat Economy (SWEAT) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

Sweat Economy (SWEAT) -rahakkeen tiedot Sweatcoin is a highly popular mobile fitness app that was first launched in 2016. With over 110 million users worldwide, the app sets out to motivate healthier living by rewarding users for daily physical activity. Users are rewarded with an in-app currency — Sweatcoin, a non-crypto virtual token which functions as a monetary incentive to reward users for their physical activity. Users can now convert Sweatcoin to SWEAT — the crypto token — to claim real world prizes and experiences. Sweatcoin is ranked first for the most downloaded health and fitness app in 58 countries. Virallinen verkkosivusto: https://swe.at Valkoinen paperi: https://whitepaper.swe.at Block Explorer: https://solscan.io/token/NSG17kiSApMumWjLbZ4BLx8biPaAxTk9tDCdy1Fb9ia Osta SWEAT-rahaketta nyt!

Sweat Economy (SWEAT) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu Sweat Economy (SWEAT) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 16.08M $ 16.08M $ 16.08M Kokonaistarjonta: $ 20.89B $ 20.89B $ 20.89B Kierrossa oleva tarjonta: $ 7.21B $ 7.21B $ 7.21B FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 48.74M $ 48.74M $ 48.74M Kaikkien aikojen korkein: $ 0.113806 $ 0.113806 $ 0.113806 Kaikkien aikojen alin: $ 0.002090364522972062 $ 0.002090364522972062 $ 0.002090364522972062 Nykyinen hinta: $ 0.002229 $ 0.002229 $ 0.002229 Lue lisää Sweat Economy (SWEAT) -rahakkeen hinnasta

Sweat Economy (SWEAT) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset Sweat Economy (SWEAT) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä SWEAT-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta SWEAT-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät SWEAT-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu SWEAT-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Sweat Economy (SWEAT) -rahakkeen hintahistoria SWEAT -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu SWEAT-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

SWEAT-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne SWEAT-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? SWEAT-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso SWEAT-rahakkeen hintaennuste nyt!

