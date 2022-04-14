Slash Vision Labs (SVL) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu Slash Vision Labs (SVL) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

Slash Vision Labs (SVL) -rahakkeen tiedot Slash Vision Labs (SVL) is a project focused on revolutionising the way value is transferred, specifically within the realm of cryptocurrency payments. Slash is the creator of Japan's first-ever crypto-backed credit card, designed to bridge the gap between traditional financial systems and digital currencies. This crypto card product is part of SVL’s broader strategy to onboard the next wave of crypto users. The SVL token lies at the heart of this ecosystem, designed to redistribute 100% of the revenue generated from the Slash payments products back to the community. Virallinen verkkosivusto: https://slash.vision/ Valkoinen paperi: https://slash-fi.gitbook.io/docs/whitepaper/slash-project-white-paper Block Explorer: https://app.nansen.ai/token-god-mode?chain=mantle&tab=transactions&tokenAddress=0xabbeed1d173541e0546b38b1c0394975be200000 Osta SVL-rahaketta nyt!

Slash Vision Labs (SVL) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu Slash Vision Labs (SVL) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Kokonaistarjonta: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Kierrossa oleva tarjonta: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 394.85M $ 394.85M $ 394.85M Kaikkien aikojen korkein: $ 0.053608 $ 0.053608 $ 0.053608 Kaikkien aikojen alin: $ 0.002311652863941711 $ 0.002311652863941711 $ 0.002311652863941711 Nykyinen hinta: $ 0.039485 $ 0.039485 $ 0.039485 Lue lisää Slash Vision Labs (SVL) -rahakkeen hinnasta

Slash Vision Labs (SVL) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset Slash Vision Labs (SVL) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä SVL-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta SVL-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät SVL-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu SVL-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Slash Vision Labs (SVL) -rahakkeen hintahistoria SVL -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu SVL-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

SVL-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne SVL-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? SVL-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso SVL-rahakkeen hintaennuste nyt!

