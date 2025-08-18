Slash Vision Labs (SVL) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.03104. Viimeisen 24 tunnin aikana SVL on vaihdellut alimmillaan $ 0.023548 ja korkeimmillaan $ 0.0331 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. SVL-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.027542798492867424, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.002311652863941711.
Lyhyen aikavälin tuloksissa SVL on muuttunut +0.35% viimeisen tunnin aikana, +1.72% 24 tunnin aikana ja +67.56% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.
Slash Vision Labs (SVL) -rahakkeen markkinatiedot
No.3465
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
$ 191.81K
$ 191.81K$ 191.81K
$ 310.40M
$ 310.40M$ 310.40M
0.00
0.00 0.00
10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000
10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000
0.00%
MNT
Slash Vision Labs-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 0.00 ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 191.81K. SVL-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 0.00 ja sen kokonaistarjonta on 10000000000. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 310.40M.
Slash Vision Labs (SVL) is a project focused on revolutionising the way value is transferred, specifically within the realm of cryptocurrency payments. Slash is the creator of Japan's first-ever crypto-backed credit card, designed to bridge the gap between traditional financial systems and digital currencies. This crypto card product is part of SVL’s broader strategy to onboard the next wave of crypto users. The SVL token lies at the heart of this ecosystem, designed to redistribute 100% of the revenue generated from the Slash payments products back to the community.
Slash Vision Labs on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja Slash Vision Labs-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.
Lisäksi voit tehdä seuraavat: - Tarkista SVL-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi. - Lue Slash Vision Labs-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.
Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään Slash Vision Labs-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.
Slash Vision Labs-rahakkeen hintaennuste (USD)
Kuinka paljon Slash Vision Labs (SVL) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Slash Vision Labs (SVL) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Slash Vision Labs-rahakkeelle.
Slash Vision Labs (SVL) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää SVL-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!
Slash Vision Labs (SVL) -ostamisen perusteet
Etsitkö tapaa Slash Vision Labs:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa Slash Vision Labs MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.
