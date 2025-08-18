Lisätietoja SVL-rahakkeesta

Slash Vision Labs – hinta (SVL)

1SVL - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

Reaaliaikainen Slash Vision Labs (SVL) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 02:04:39 (UTC+8)

Slash Vision Labs (SVL) -rahakkeen hintatiedot (USD)

Slash Vision Labs (SVL) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.03104. Viimeisen 24 tunnin aikana SVL on vaihdellut alimmillaan $ 0.023548 ja korkeimmillaan $ 0.0331 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. SVL-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.027542798492867424, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.002311652863941711.

Lyhyen aikavälin tuloksissa SVL on muuttunut +0.35% viimeisen tunnin aikana, +1.72% 24 tunnin aikana ja +67.56% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Slash Vision Labs (SVL) -rahakkeen markkinatiedot

Slash Vision Labs-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 0.00 ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 191.81K. SVL-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 0.00 ja sen kokonaistarjonta on 10000000000. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 310.40M.

Slash Vision Labs (SVL) -rahakkeen hintahistoria USD

Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän Slash Vision Labs-hinnanmuutoksia:

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ +0.00052486+1.72%
30 päivää$ +0.024862+402.42%
60 päivää$ +0.025715+482.91%
90 päivää$ +0.027127+693.25%
Slash Vision Labs-rahakkeiden hinnanmuutos tänään

Tänään SVL-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.00052486 (+1.72%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.

Slash Vision Labs 30 päivän hinnanmuutos

Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ +0.024862 (+402.42%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.

Slash Vision Labs-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos

Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, SVL-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.025715 (+482.91%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.

Slash Vision Labs-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos

Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ +0.027127 (+693.25%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.

Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle Slash Vision Labs (SVL)?

Tarkista Slash Vision Labs-rahakkeen hintahistoria-sivu nyt.

Mikä on Slash Vision Labs (SVL)

Slash Vision Labs (SVL) is a project focused on revolutionising the way value is transferred, specifically within the realm of cryptocurrency payments. Slash is the creator of Japan's first-ever crypto-backed credit card, designed to bridge the gap between traditional financial systems and digital currencies. This crypto card product is part of SVL’s broader strategy to onboard the next wave of crypto users. The SVL token lies at the heart of this ecosystem, designed to redistribute 100% of the revenue generated from the Slash payments products back to the community.

Slash Vision Labs on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja Slash Vision Labs-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.

Lisäksi voit tehdä seuraavat:
- Tarkista SVL-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi.
- Lue Slash Vision Labs-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.

Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään Slash Vision Labs-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.

Slash Vision Labs-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Slash Vision Labs (SVL) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Slash Vision Labs (SVL) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Slash Vision Labs-rahakkeelle.

Tarkista Slash Vision Labs-rahakkeen hintaennuste nyt!

Slash Vision Labs (SVL) -rahakkeen tokenomiikka

Slash Vision Labs (SVL) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää SVL-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Slash Vision Labs (SVL) -ostamisen perusteet

Etsitkö tapaa Slash Vision Labs:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa Slash Vision Labs MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.

SVL paikallisiin valuuttoihin

Slash Vision Labs-resurssi

Jos haluat ymmärtää tarkemmin krypton Slash Vision Labs toimintaa, harkitse lisäresurssien, kuten valkoisen raportin, virallisen verkkosivuston ja muiden julkaisujen, läpi käymistä:

Virallinen Slash Vision Labs-verkkosivusto
Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Slash Vision Labs”

Paljonko Slash Vision Labs (SVL) on arvoltaan tänään?
SVL-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.03104 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on SVL-USD-parin nykyinen hinta?
SVL -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.03104. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Slash Vision Labs-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen SVL markkina-arvo on $ 0.00 USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on SVL-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
SVL-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 0.00 USD.
Mikä oli SVL-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
SVL saavutti ATH-hinnaksi 0.027542798492867424 USD.
Mikä oli SVL-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
SVL-rahakkeen ATL-hinta oli 0.002311652863941711 USD.
Mikä on SVL-rahakkeen treidausvolyymi?
SVL-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 191.81K USD.
Nouseeko SVL tänä vuonna korkeammalle?
SVL saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso SVL-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 02:04:39 (UTC+8)

Slash Vision Labs (SVL) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday
08-19 03:40:00Valuuttapolitiikka
US SEC Delays Decision on Multiple Crypto ETF Applications
08-18 17:40:00Alan päivitykset
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours

Miten Bitcoin toimii? Täydellinen aloittelijan opas

Bitcoinin hinta ylitti 100 000 dollaria ensimmäistä kertaa 4. joulukuuta 2024, herättäen globaalia huomiota ja uteliaisuutta tätä vallankumouksellista digitaalista valuuttaa kohtaan. Jos mietit, miten Bitcoin oikeastaan toimii, et ole yksin – miljoonat ihmiset kysyvät samaa kysymystä.

August 18, 2025

Mitä on ENA-Token? Mitkä ovat syyt ENA-tokenin hinnan nousulle? Kuinka kaupata ENA-tokenia MEXC:llä?

Tiivistelmä: Meksikum-alueen MEXC-kryptovaluuttakaupankäyntialustalta saamien tietojen mukaan ENA-tokenin hinta nousi 0,22 USDT:stä 0,85 USDT:iin ajanjaksolla kesäkuusta 2025 elokuuhun 2025, mikä tarkoittaa, että suurin nousuprosentti oli lähes 300 %, mikä ylittää samaan aikaan Bitcoinin hinnan nousuprosentin.

August 18, 2025

ARB vahva paluu: Ethereum Layer 2 -edut nopeuttavat uutta nousukautta

Elokuussa 2025 kryptomarkkinat kokevat uuden vahvan palautuksen, Bitcoin ylittää 124 000 dollaria ja saavuttaa historialliset huiput, nousten globaalin omaisuusmarkkinan viidennelle sijalle. Koko markkinan vahvistuessa Layer 2 -sektori erottuu edukseen, jossa Arbitrum (ARB) johtaa hintakehitystä, nousten yli 13,9 % yhdellä päivällä, ja teknisten läpimurtojen, pääoman sisäänvirtaamisen ja ekosysteemin myönteisten tekijöiden myötä se on vakiintunut yli 0,54 dollarin.

August 15, 2025
Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.

