SUPERTRUST (SUT) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu SUPERTRUST (SUT) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

SUPERTRUST (SUT) -rahakkeen tiedot SuperTrust (SUT) is used as a means of payment for a global platform that is developed and operated directly. It will be used for the Global Direct Advertising Platform (MOAD) currently being developed and NATURUBOOK, a global natural environment sharing platform, and the SUT token will be utilized when using the platform. It will spread users through global marketing and maximize the value of the platform by cooperating with domestic and foreign partners. It will be used as a payment token to pay fees by increasing the number of users through global marketing. (Advertising fees, operating fees, service usage fees) Virallinen verkkosivusto: https://supertrust.club/ Valkoinen paperi: https://supertrust.club/wp-content/uploads/2022/10/SUPER-TRUST_WHITEPAPERENG_ver2.0_241011-1.pdf Block Explorer: https://polygonscan.com/token/0x98965474ecbec2f532f1f780ee37b0b05f77ca55 Osta SUT-rahaketta nyt!

SUPERTRUST (SUT) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu SUPERTRUST (SUT) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 21.77M $ 21.77M $ 21.77M Kokonaistarjonta: $ 188.40M $ 188.40M $ 188.40M Kierrossa oleva tarjonta: $ 2.02M $ 2.02M $ 2.02M FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 2.56B $ 2.56B $ 2.56B Kaikkien aikojen korkein: $ 18.733 $ 18.733 $ 18.733 Kaikkien aikojen alin: $ 0.3344397049660654 $ 0.3344397049660654 $ 0.3344397049660654 Nykyinen hinta: $ 10.755 $ 10.755 $ 10.755 Lue lisää SUPERTRUST (SUT) -rahakkeen hinnasta

SUPERTRUST (SUT) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset SUPERTRUST (SUT) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä SUT-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta SUT-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät SUT-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu SUT-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka SUT-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään SUPERTRUST (SUT) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita SUT-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan SUT-rahakkeita MEXCistä nyt!

SUPERTRUST (SUT) -rahakkeen hintahistoria SUT -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu SUT-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

SUT-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne SUT-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? SUT-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso SUT-rahakkeen hintaennuste nyt!

