Lisätietoja SUT-rahakkeesta

SUT-rahakkeen hintatiedot

SUT-rahakkeen valkoinen paperi

SUT-rahakkeen virallinen verkkosivusto

SUT-rahakkeen tokenomiikka

SUT-rahakkeen hintaennuste

SUT-rahakkeen historia

SUT-osto-opas

SUT/fiat-valuuttamuunnin

SUT-rahakkeen spot

Esimarkkinat

Ansaitse

Airdrop+

Uutiset

Blogi

Ohjeet

SUPERTRUST-logo

SUPERTRUST – hinta (SUT)

1SUT - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$10.988
$10.988$10.988
+7.83%1D
USD
Reaaliaikainen SUPERTRUST (SUT) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 05:51:52 (UTC+8)

SUPERTRUST (SUT) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 9.765
$ 9.765$ 9.765
24 h:n matalin
$ 10.988
$ 10.988$ 10.988
24 h:n korkein

$ 9.765
$ 9.765$ 9.765

$ 10.988
$ 10.988$ 10.988

$ 10.32022161203131
$ 10.32022161203131$ 10.32022161203131

$ 0.3344397049660654
$ 0.3344397049660654$ 0.3344397049660654

+7.83%

+7.83%

+16.90%

+16.90%

SUPERTRUST (SUT) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 10.988. Viimeisen 24 tunnin aikana SUT on vaihdellut alimmillaan $ 9.765 ja korkeimmillaan $ 10.988 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. SUT-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 10.32022161203131, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.3344397049660654.

Lyhyen aikavälin tuloksissa SUT on muuttunut +7.83% viimeisen tunnin aikana, +7.83% 24 tunnin aikana ja +16.90% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

SUPERTRUST (SUT) -rahakkeen markkinatiedot

No.870

$ 22.25M
$ 22.25M$ 22.25M

$ 2.83K
$ 2.83K$ 2.83K

$ 2.62B
$ 2.62B$ 2.62B

2.02M
2.02M 2.02M

238,403,732
238,403,732 238,403,732

188,403,732
188,403,732 188,403,732

0.84%

MATIC

SUPERTRUST-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 22.25M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 2.83K. SUT-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 2.02M ja sen kokonaistarjonta on 188403732. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 2.62B.

SUPERTRUST (SUT) -rahakkeen hintahistoria USD

Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän SUPERTRUST-hinnanmuutoksia:

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ +0.79789+7.83%
30 päivää$ +4.438+67.75%
60 päivää$ +4.825+78.28%
90 päivää$ +5.638+105.38%
SUPERTRUST-rahakkeiden hinnanmuutos tänään

Tänään SUT-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.79789 (+7.83%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.

SUPERTRUST 30 päivän hinnanmuutos

Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ +4.438 (+67.75%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.

SUPERTRUST-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos

Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, SUT-rahakkeiden hinta muuttui $ +4.825 (+78.28%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.

SUPERTRUST-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos

Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ +5.638 (+105.38%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.

Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle SUPERTRUST (SUT)?

Tarkista SUPERTRUST-rahakkeen hintahistoria-sivu nyt.

Mikä on SUPERTRUST (SUT)

SuperTrust (SUT) is used as a means of payment for a global platform that is developed and operated directly. It will be used for the Global Direct Advertising Platform (MOAD) currently being developed and NATURUBOOK, a global natural environment sharing platform, and the SUT token will be utilized when using the platform. It will spread users through global marketing and maximize the value of the platform by cooperating with domestic and foreign partners. It will be used as a payment token to pay fees by increasing the number of users through global marketing. (Advertising fees, operating fees, service usage fees)

SUPERTRUST on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja SUPERTRUST-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.

Lisäksi voit tehdä seuraavat:
- Tarkista SUT-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi.
- Lue SUPERTRUST-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.

Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään SUPERTRUST-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.

SUPERTRUST-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon SUPERTRUST (SUT) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko SUPERTRUST (SUT) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita SUPERTRUST-rahakkeelle.

Tarkista SUPERTRUST-rahakkeen hintaennuste nyt!

SUPERTRUST (SUT) -rahakkeen tokenomiikka

SUPERTRUST (SUT) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää SUT-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

SUPERTRUST (SUT) -ostamisen perusteet

Etsitkö tapaa SUPERTRUST:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa SUPERTRUST MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.

SUT paikallisiin valuuttoihin

1 SUPERTRUST(SUT) - VND
289,149.22
1 SUPERTRUST(SUT) - AUD
A$17.0314
1 SUPERTRUST(SUT) - GBP
8.13112
1 SUPERTRUST(SUT) - EUR
9.44968
1 SUPERTRUST(SUT) - USD
$10.988
1 SUPERTRUST(SUT) - MYR
RM46.36936
1 SUPERTRUST(SUT) - TRY
450.61788
1 SUPERTRUST(SUT) - JPY
¥1,626.224
1 SUPERTRUST(SUT) - ARS
ARS$14,438.89128
1 SUPERTRUST(SUT) - RUB
885.19328
1 SUPERTRUST(SUT) - INR
959.14252
1 SUPERTRUST(SUT) - IDR
Rp180,131.11872
1 SUPERTRUST(SUT) - KRW
15,367.8168
1 SUPERTRUST(SUT) - PHP
628.40372
1 SUPERTRUST(SUT) - EGP
￡E.532.69824
1 SUPERTRUST(SUT) - BRL
R$59.99448
1 SUPERTRUST(SUT) - CAD
C$15.27332
1 SUPERTRUST(SUT) - BDT
1,336.36056
1 SUPERTRUST(SUT) - NGN
16,904.59848
1 SUPERTRUST(SUT) - COP
$44,306.363
1 SUPERTRUST(SUT) - ZAR
R.194.59748
1 SUPERTRUST(SUT) - UAH
452.48584
1 SUPERTRUST(SUT) - VES
Bs1,505.356
1 SUPERTRUST(SUT) - CLP
$10,658.36
1 SUPERTRUST(SUT) - PKR
Rs3,109.16448
1 SUPERTRUST(SUT) - KZT
5,904.29192
1 SUPERTRUST(SUT) - THB
฿358.7582
1 SUPERTRUST(SUT) - TWD
NT$335.46364
1 SUPERTRUST(SUT) - AED
د.إ40.32596
1 SUPERTRUST(SUT) - CHF
Fr8.7904
1 SUPERTRUST(SUT) - HKD
HK$85.81628
1 SUPERTRUST(SUT) - AMD
֏4,213.12884
1 SUPERTRUST(SUT) - MAD
.د.م99.11176
1 SUPERTRUST(SUT) - MXN
$206.025
1 SUPERTRUST(SUT) - SAR
ريال41.205
1 SUPERTRUST(SUT) - PLN
40.21608
1 SUPERTRUST(SUT) - RON
лв47.7978
1 SUPERTRUST(SUT) - SEK
kr105.59468
1 SUPERTRUST(SUT) - BGN
лв18.45984
1 SUPERTRUST(SUT) - HUF
Ft3,751.41308
1 SUPERTRUST(SUT) - CZK
232.50608
1 SUPERTRUST(SUT) - KWD
د.ك3.35134
1 SUPERTRUST(SUT) - ILS
37.3592
1 SUPERTRUST(SUT) - AOA
Kz10,053.03108
1 SUPERTRUST(SUT) - BHD
.د.ب4.142476
1 SUPERTRUST(SUT) - BMD
$10.988
1 SUPERTRUST(SUT) - DKK
kr70.54296
1 SUPERTRUST(SUT) - HNL
L288.54488
1 SUPERTRUST(SUT) - MUR
502.48124
1 SUPERTRUST(SUT) - NAD
$194.4876
1 SUPERTRUST(SUT) - NOK
kr111.85784
1 SUPERTRUST(SUT) - NZD
$18.78948
1 SUPERTRUST(SUT) - PAB
B/.10.988
1 SUPERTRUST(SUT) - PGK
K46.03972
1 SUPERTRUST(SUT) - QAR
ر.ق39.99632
1 SUPERTRUST(SUT) - RSD
дин.1,108.35956

SUPERTRUST-resurssi

Jos haluat ymmärtää tarkemmin krypton SUPERTRUST toimintaa, harkitse lisäresurssien, kuten valkoisen raportin, virallisen verkkosivuston ja muiden julkaisujen, läpi käymistä:

Tutkimusraportti
Virallinen SUPERTRUST-verkkosivusto
Block Explorer

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”SUPERTRUST”

Paljonko SUPERTRUST (SUT) on arvoltaan tänään?
SUT-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 10.988 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on SUT-USD-parin nykyinen hinta?
SUT -USD-parin nykyinen hinta on $ 10.988. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on SUPERTRUST-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen SUT markkina-arvo on $ 22.25M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on SUT-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
SUT-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 2.02M USD.
Mikä oli SUT-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
SUT saavutti ATH-hinnaksi 10.32022161203131 USD.
Mikä oli SUT-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
SUT-rahakkeen ATL-hinta oli 0.3344397049660654 USD.
Mikä on SUT-rahakkeen treidausvolyymi?
SUT-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 2.83K USD.
Nouseeko SUT tänä vuonna korkeammalle?
SUT saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso SUT-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 05:51:52 (UTC+8)

SUPERTRUST (SUT) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday
08-19 03:40:00Valuuttapolitiikka
US SEC Delays Decision on Multiple Crypto ETF Applications
08-18 17:40:00Alan päivitykset
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours

Kuumia uutisia

Miten Bitcoin toimii? Täydellinen aloittelijan opas

Bitcoinin hinta ylitti 100 000 dollaria ensimmäistä kertaa 4. joulukuuta 2024, herättäen globaalia huomiota ja uteliaisuutta tätä vallankumouksellista digitaalista valuuttaa kohtaan. Jos mietit, miten Bitcoin oikeastaan toimii, et ole yksin – miljoonat ihmiset kysyvät samaa kysymystä.

August 18, 2025

Mitä on ENA-Token? Mitkä ovat syyt ENA-tokenin hinnan nousulle? Kuinka kaupata ENA-tokenia MEXC:llä?

Tiivistelmä: Meksikum-alueen MEXC-kryptovaluuttakaupankäyntialustalta saamien tietojen mukaan ENA-tokenin hinta nousi 0,22 USDT:stä 0,85 USDT:iin ajanjaksolla kesäkuusta 2025 elokuuhun 2025, mikä tarkoittaa, että suurin nousuprosentti oli lähes 300 %, mikä ylittää samaan aikaan Bitcoinin hinnan nousuprosentin.

August 18, 2025

ARB vahva paluu: Ethereum Layer 2 -edut nopeuttavat uutta nousukautta

Elokuussa 2025 kryptomarkkinat kokevat uuden vahvan palautuksen, Bitcoin ylittää 124 000 dollaria ja saavuttaa historialliset huiput, nousten globaalin omaisuusmarkkinan viidennelle sijalle. Koko markkinan vahvistuessa Layer 2 -sektori erottuu edukseen, jossa Arbitrum (ARB) johtaa hintakehitystä, nousten yli 13,9 % yhdellä päivällä, ja teknisten läpimurtojen, pääoman sisäänvirtaamisen ja ekosysteemin myönteisten tekijöiden myötä se on vakiintunut yli 0,54 dollarin.

August 15, 2025
Näytä lisää

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.

SUT-USD-laskin

Summa

SUT
SUT
USD
USD

1 SUT = 10.988 USD

Treidaa SUT-rahaketta

SUTUSDT
$10.988
$10.988$10.988
+7.83%

Liity MEXCiin tänään

-- spot-takaajan maksu, -- spot-ostajan maksu
-- Futuurien takaajan maksu, -- futuurien ostajan maksu