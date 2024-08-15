SUNDOG (SUNDOG) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu SUNDOG (SUNDOG) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

SUNDOG (SUNDOG) -rahakkeen tiedot SUNDOG will be the first mover dog coin of Tron, and it’s flagship meme. Initially launched on Sunpump.meme, and is the only meme launching on Tron with the full backing and support of the Tron ecosystem themselves. Virallinen verkkosivusto: https://www.sundog.meme Valkoinen paperi: https://www.sundog.meme Block Explorer: https://app.nansen.ai/token-god-mode?chain=tron&tab=transactions&tokenAddress=TXL6rJbvmjD46zeN1JssfgxvSo99qC8MRT Osta SUNDOG-rahaketta nyt!

SUNDOG (SUNDOG) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu SUNDOG (SUNDOG) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 42.41M Kokonaistarjonta: $ 1.00B Kierrossa oleva tarjonta: $ 997.42M FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 42.52M Kaikkien aikojen korkein: $ 0.3834 Kaikkien aikojen alin: $ 0.027142132435398873 Nykyinen hinta: $ 0.04252 Lue lisää SUNDOG (SUNDOG) -rahakkeen hinnasta

SUNDOG (SUNDOG) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset SUNDOG (SUNDOG) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä SUNDOG-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta SUNDOG-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät SUNDOG-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu SUNDOG-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka SUNDOG-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään SUNDOG (SUNDOG) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita SUNDOG-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan SUNDOG-rahakkeita MEXCistä nyt!

SUNDOG (SUNDOG) -rahakkeen hintahistoria SUNDOG -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu SUNDOG-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

SUNDOG-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne SUNDOG-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? SUNDOG-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso SUNDOG-rahakkeen hintaennuste nyt!

