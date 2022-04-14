Stacks (STX) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu Stacks (STX) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

Stacks (STX) -rahakkeen tiedot Stacks is a Bitcoin Layer for smart contracts; it enables smart contracts and decentralized applications to use Bitcoin as an asset and settle transactions on the Bitcoin blockchain. Virallinen verkkosivusto: https://stacks.co Valkoinen paperi: https://stacks-network.github.io/stacks/stacks.pdf Block Explorer: https://explorer.stacks.co Osta STX-rahaketta nyt!

Stacks (STX) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu Stacks (STX) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 1.22B $ 1.22B $ 1.22B Kokonaistarjonta: $ 1.79B $ 1.79B $ 1.79B Kierrossa oleva tarjonta: $ 1.79B $ 1.79B $ 1.79B FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 1.24B $ 1.24B $ 1.24B Kaikkien aikojen korkein: $ 3.8414 $ 3.8414 $ 3.8414 Kaikkien aikojen alin: $ 0.0450080485668 $ 0.0450080485668 $ 0.0450080485668 Nykyinen hinta: $ 0.682 $ 0.682 $ 0.682 Lue lisää Stacks (STX) -rahakkeen hinnasta

Stacks (STX) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset Stacks (STX) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä STX-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta STX-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät STX-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu STX-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka STX-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään Stacks (STX) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita STX-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan STX-rahakkeita MEXCistä nyt!

Stacks (STX) -rahakkeen hintahistoria STX -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu STX-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

STX-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne STX-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? STX-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso STX-rahakkeen hintaennuste nyt!

