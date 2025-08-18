Lisätietoja STX-rahakkeesta

Stacks-logo

Stacks – hinta (STX)

$0.659
+0.76%1D
USD
Reaaliaikainen Stacks (STX) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 03:28:47 (UTC+8)

Stacks (STX) -rahakkeen hintatiedot (USD)

Stacks (STX) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.658. Viimeisen 24 tunnin aikana STX on vaihdellut alimmillaan $ 0.652 ja korkeimmillaan $ 0.684 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. STX-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 3.840638956084225, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.0450080485668.

Lyhyen aikavälin tuloksissa STX on muuttunut -0.61% viimeisen tunnin aikana, +0.76% 24 tunnin aikana ja -8.87% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Stacks (STX) -rahakkeen markkinatiedot

STACKS

Stacks-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 1.18B ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 1.16M. STX-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 1.79B ja sen kokonaistarjonta on 1793099029.25236. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 1.20B.

Stacks (STX) -rahakkeen hintahistoria USD

Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän Stacks-hinnanmuutoksia:

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ +0.00497+0.76%
30 päivää$ -0.2-23.32%
60 päivää$ +0.122+22.76%
90 päivää$ -0.286-30.30%
Stacks-rahakkeiden hinnanmuutos tänään

Tänään STX-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.00497 (+0.76%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.

Stacks 30 päivän hinnanmuutos

Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ -0.2 (-23.32%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.

Stacks-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos

Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, STX-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.122 (+22.76%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.

Stacks-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos

Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ -0.286 (-30.30%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.

Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle Stacks (STX)?

Tarkista Stacks-rahakkeen hintahistoria-sivu nyt.

Mikä on Stacks (STX)

Stacks is a Bitcoin Layer for smart contracts; it enables smart contracts and decentralized applications to use Bitcoin as an asset and settle transactions on the Bitcoin blockchain.

Stacks on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja Stacks-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.

Lisäksi voit tehdä seuraavat:
- Tarkista STX-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi.
- Lue Stacks-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.

Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään Stacks-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.

Stacks-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Stacks (STX) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Stacks (STX) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Stacks-rahakkeelle.

Tarkista Stacks-rahakkeen hintaennuste nyt!

Stacks (STX) -rahakkeen tokenomiikka

Stacks (STX) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää STX-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Stacks (STX) -ostamisen perusteet

Etsitkö tapaa Stacks:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa Stacks MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.

STX paikallisiin valuuttoihin

Stacks-resurssi

Jos haluat ymmärtää tarkemmin krypton Stacks toimintaa, harkitse lisäresurssien, kuten valkoisen raportin, virallisen verkkosivuston ja muiden julkaisujen, läpi käymistä:

Tutkimusraportti
Virallinen Stacks-verkkosivusto
Block Explorer

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Stacks”

Paljonko Stacks (STX) on arvoltaan tänään?
STX-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.658 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on STX-USD-parin nykyinen hinta?
STX -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.658. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Stacks-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen STX markkina-arvo on $ 1.18B USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on STX-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
STX-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 1.79B USD.
Mikä oli STX-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
STX saavutti ATH-hinnaksi 3.840638956084225 USD.
Mikä oli STX-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
STX-rahakkeen ATL-hinta oli 0.0450080485668 USD.
Mikä on STX-rahakkeen treidausvolyymi?
STX-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 1.16M USD.
Nouseeko STX tänä vuonna korkeammalle?
STX saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso STX-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 03:28:47 (UTC+8)

Stacks (STX) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.

