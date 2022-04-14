Streamflow (STREAM) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu Streamflow (STREAM) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

Streamflow (STREAM) -rahakkeen tiedot Streamflow is a secure, easy-to-use, and powerful token infrastructure for creating and distributing tokens from creation through maturity. Streamflow's product suite includes features such as: crypto-native payroll. no-code, large-scale (vested) airdrops. token vesting. token locks (and LP locks). community dashboards. SPL token staking. launchpad (coming soon). digital assets secondary marketplace (coming soon). Virallinen verkkosivusto: https://streamflow.finance/ Valkoinen paperi: https://docs.streamflow.finance/en/collections/10409064-litepaper Block Explorer: https://solscan.io/token/STREAMribRwybYpMmSYoCsQUdr6MZNXEqHgm7p1gu9M Osta STREAM-rahaketta nyt!

Streamflow (STREAM) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu Streamflow (STREAM) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 6.58M $ 6.58M $ 6.58M Kokonaistarjonta: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Kierrossa oleva tarjonta: $ 134.89M $ 134.89M $ 134.89M FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 48.77M $ 48.77M $ 48.77M Kaikkien aikojen korkein: $ 0.3504 $ 0.3504 $ 0.3504 Kaikkien aikojen alin: $ 0.017016157885463627 $ 0.017016157885463627 $ 0.017016157885463627 Nykyinen hinta: $ 0.04877 $ 0.04877 $ 0.04877 Lue lisää Streamflow (STREAM) -rahakkeen hinnasta

Streamflow (STREAM) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset Streamflow (STREAM) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä STREAM-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta STREAM-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät STREAM-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu STREAM-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Streamflow (STREAM) -rahakkeen hintahistoria STREAM -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu STREAM-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

STREAM-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne STREAM-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? STREAM-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso STREAM-rahakkeen hintaennuste nyt!

