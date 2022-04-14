Streamflow (STREAM) -rahakkeen tokenomiikka

Streamflow (STREAM) -rahakkeen tokenomiikka

Tutustu Streamflow (STREAM) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot.
Streamflow (STREAM) -rahakkeen tiedot

Streamflow is a secure, easy-to-use, and powerful token infrastructure for creating and distributing tokens from creation through maturity. Streamflow's product suite includes features such as: crypto-native payroll. no-code, large-scale (vested) airdrops. token vesting. token locks (and LP locks). community dashboards. SPL token staking. launchpad (coming soon). digital assets secondary marketplace (coming soon).

Virallinen verkkosivusto:
https://streamflow.finance/
Valkoinen paperi:
https://docs.streamflow.finance/en/collections/10409064-litepaper
Block Explorer:
https://solscan.io/token/STREAMribRwybYpMmSYoCsQUdr6MZNXEqHgm7p1gu9M

Streamflow (STREAM) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi

Tutustu Streamflow (STREAM) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä.

Markkina-arvo:
$ 6.58M
$ 6.58M$ 6.58M
Kokonaistarjonta:
$ 1.00B
$ 1.00B$ 1.00B
Kierrossa oleva tarjonta:
$ 134.89M
$ 134.89M$ 134.89M
FDV (täysin laimennettu arvostus):
$ 48.77M
$ 48.77M$ 48.77M
Kaikkien aikojen korkein:
$ 0.3504
$ 0.3504$ 0.3504
Kaikkien aikojen alin:
$ 0.017016157885463627
$ 0.017016157885463627$ 0.017016157885463627
Nykyinen hinta:
$ 0.04877
$ 0.04877$ 0.04877

Streamflow (STREAM) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset

Streamflow (STREAM) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi.

Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen:

Kokonaistarjonta:

Enimmäismäärä STREAM-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan.

Kierrossa oleva tarjonta:

Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä.

Maksimitarjonta:

Kiinteä yläraja sille, kuinka monta STREAM-rahaketta voi olla yhteensä.

FDV (täysin laimennettu arvostus):

Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa.

Inflaatioaste:

Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen.

Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille?

Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti.

Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun.

Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski.

Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit.

Nyt kun ymmärrät STREAM-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu STREAM-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka STREAM-rahaketta ostetaan

Oletko kiinnostunut lisäämään Streamflow (STREAM) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita STREAM-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista.

Streamflow (STREAM) -rahakkeen hintahistoria

STREAM -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia.

STREAM-rahakkeen hintaennuste

Haluatko tietää, minne STREAM-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? STREAM-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi.

Osta kryptoja hintaan 1 USDT: Helpoin reitti kryptojen luo!

Vastuuvapauslauseke

Tämän sivun tokenomiikkatiedot ovat peräisin kolmannen osapuolen lähteistä. MEXC ei takaa tietojen tarkkuutta. Tee perusteellinen tutkimus ennen sijoittamista.