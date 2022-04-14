Stratos (STOS) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu Stratos (STOS) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

Stratos (STOS) -rahakkeen tiedot Stratos is the next generation of decentralized Data Mesh that provides a scalable, reliable, self-balanced storage, database, and computation network. Stratos is born for scaling blockchain process capacity while retaining the decentralized benefits of a distributed protocol including trustlessness, traceability, verifiability, privacy, and other competitive strengths. Virallinen verkkosivusto: https://www.thestratos.org/ Valkoinen paperi: https://www.thestratos.org/assets/pdf/stratos-whitepaper.pdf Block Explorer: https://explorer.thestratos.org/stratos Osta STOS-rahaketta nyt!

Stratos (STOS) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu Stratos (STOS) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 4.03M $ 4.03M $ 4.03M Kokonaistarjonta: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Kierrossa oleva tarjonta: $ 38.80M $ 38.80M $ 38.80M FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 10.39M $ 10.39M $ 10.39M Kaikkien aikojen korkein: $ 5.639 $ 5.639 $ 5.639 Kaikkien aikojen alin: $ 0.10054470748206987 $ 0.10054470748206987 $ 0.10054470748206987 Nykyinen hinta: $ 0.1039 $ 0.1039 $ 0.1039 Lue lisää Stratos (STOS) -rahakkeen hinnasta

Stratos (STOS) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset Stratos (STOS) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä STOS-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta STOS-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät STOS-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu STOS-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

