STO Chain (STOOS) -rahakkeen tiedot STO Chain aims to be the first decentralized global marketplace for tokenized alternative investments and provide access to digital assets worldwide. Virallinen verkkosivusto: http://stochain.io/ Valkoinen paperi: http://stochain.io/admin/data/bbs/resources/2412130540491_1.pdf Block Explorer: https://kaiascan.io/token/0x15512e654ddc92273dceac1399e09c7fb9def476 Osta STOOS-rahaketta nyt!

STO Chain (STOOS) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu STO Chain (STOOS) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Kokonaistarjonta: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Kierrossa oleva tarjonta: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 1.48B $ 1.48B $ 1.48B Kaikkien aikojen korkein: $ 22 $ 22 $ 22 Kaikkien aikojen alin: $ 0.001199788248221579 $ 0.001199788248221579 $ 0.001199788248221579 Nykyinen hinta: $ 1.4772 $ 1.4772 $ 1.4772 Lue lisää STO Chain (STOOS) -rahakkeen hinnasta

STO Chain (STOOS) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset STO Chain (STOOS) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä STOOS-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta STOOS-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät STOOS-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu STOOS-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka STOOS-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään STO Chain (STOOS) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita STOOS-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan STOOS-rahakkeita MEXCistä nyt!

STO Chain (STOOS) -rahakkeen hintahistoria STOOS -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu STOOS-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

STOOS-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne STOOS-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? STOOS-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso STOOS-rahakkeen hintaennuste nyt!

