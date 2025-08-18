Lisätietoja STOOS-rahakkeesta

STO Chain-logo

STO Chain – hinta (STOOS)

1STOOS - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta: $ 1.4726

Reaaliaikainen STO Chain (STOOS) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 02:02:28 (UTC+8)

STO Chain (STOOS) -rahakkeen hintatiedot (USD)

STO Chain (STOOS) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 1.4726. Viimeisen 24 tunnin aikana STOOS on vaihdellut alimmillaan $ 1.4698 ja korkeimmillaan $ 1.4896 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. STOOS-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 1.5021813793454721, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.001199788248221579.

Lyhyen aikavälin tuloksissa STOOS on muuttunut -0.27% viimeisen tunnin aikana, 0.00% 24 tunnin aikana ja -0.24% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

STO Chain (STOOS) -rahakkeen markkinatiedot

STO Chain-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 0.00 ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 93.95K. STOOS-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 0.00 ja sen kokonaistarjonta on 1000000000. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 1.47B.

STO Chain (STOOS) -rahakkeen hintahistoria USD

Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän STO Chain-hinnanmuutoksia:

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ 00.00%
30 päivää$ +0.1893+14.75%
60 päivää$ +0.7569+105.75%
90 päivää$ +0.813+123.25%
STO Chain-rahakkeiden hinnanmuutos tänään

Tänään STOOS-rahakkeiden hinta muuttui $ 0 (0.00%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.

STO Chain 30 päivän hinnanmuutos

Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ +0.1893 (+14.75%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.

STO Chain-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos

Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, STOOS-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.7569 (+105.75%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.

STO Chain-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos

Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ +0.813 (+123.25%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.

Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle STO Chain (STOOS)?

Tarkista STO Chain-rahakkeen hintahistoria-sivu nyt.

Mikä on STO Chain (STOOS)

STO Chain aims to be the first decentralized global marketplace for tokenized alternative investments and provide access to digital assets worldwide.

STO Chain on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja STO Chain-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.

Lisäksi voit tehdä seuraavat:
- Tarkista STOOS-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi.
- Lue STO Chain-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.

Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään STO Chain-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.

STO Chain-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon STO Chain (STOOS) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko STO Chain (STOOS) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita STO Chain-rahakkeelle.

Tarkista STO Chain-rahakkeen hintaennuste nyt!

STO Chain (STOOS) -rahakkeen tokenomiikka

STO Chain (STOOS) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää STOOS-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

STO Chain (STOOS) -ostamisen perusteet

Etsitkö tapaa STO Chain:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa STO Chain MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.

STOOS paikallisiin valuuttoihin

STO Chain-resurssi

Jos haluat ymmärtää tarkemmin krypton STO Chain toimintaa, harkitse lisäresurssien, kuten valkoisen raportin, virallisen verkkosivuston ja muiden julkaisujen, läpi käymistä:

Tutkimusraportti
Virallinen STO Chain-verkkosivusto
Block Explorer

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”STO Chain”

Paljonko STO Chain (STOOS) on arvoltaan tänään?
STOOS-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 1.4726 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on STOOS-USD-parin nykyinen hinta?
STOOS -USD-parin nykyinen hinta on $ 1.4726. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on STO Chain-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen STOOS markkina-arvo on $ 0.00 USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on STOOS-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
STOOS-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 0.00 USD.
Mikä oli STOOS-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
STOOS saavutti ATH-hinnaksi 1.5021813793454721 USD.
Mikä oli STOOS-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
STOOS-rahakkeen ATL-hinta oli 0.001199788248221579 USD.
Mikä on STOOS-rahakkeen treidausvolyymi?
STOOS-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 93.95K USD.
Nouseeko STOOS tänä vuonna korkeammalle?
STOOS saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso STOOS-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Miten Bitcoin toimii? Täydellinen aloittelijan opas

Bitcoinin hinta ylitti 100 000 dollaria ensimmäistä kertaa 4. joulukuuta 2024, herättäen globaalia huomiota ja uteliaisuutta tätä vallankumouksellista digitaalista valuuttaa kohtaan. Jos mietit, miten Bitcoin oikeastaan toimii, et ole yksin – miljoonat ihmiset kysyvät samaa kysymystä.

August 18, 2025

Mitä on ENA-Token? Mitkä ovat syyt ENA-tokenin hinnan nousulle? Kuinka kaupata ENA-tokenia MEXC:llä?

Tiivistelmä: Meksikum-alueen MEXC-kryptovaluuttakaupankäyntialustalta saamien tietojen mukaan ENA-tokenin hinta nousi 0,22 USDT:stä 0,85 USDT:iin ajanjaksolla kesäkuusta 2025 elokuuhun 2025, mikä tarkoittaa, että suurin nousuprosentti oli lähes 300 %, mikä ylittää samaan aikaan Bitcoinin hinnan nousuprosentin.

August 18, 2025

ARB vahva paluu: Ethereum Layer 2 -edut nopeuttavat uutta nousukautta

Elokuussa 2025 kryptomarkkinat kokevat uuden vahvan palautuksen, Bitcoin ylittää 124 000 dollaria ja saavuttaa historialliset huiput, nousten globaalin omaisuusmarkkinan viidennelle sijalle. Koko markkinan vahvistuessa Layer 2 -sektori erottuu edukseen, jossa Arbitrum (ARB) johtaa hintakehitystä, nousten yli 13,9 % yhdellä päivällä, ja teknisten läpimurtojen, pääoman sisäänvirtaamisen ja ekosysteemin myönteisten tekijöiden myötä se on vakiintunut yli 0,54 dollarin.

August 15, 2025
Näytä lisää

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.

