StarLink (STARL) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu StarLink (STARL) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

StarLink (STARL) -rahakkeen tiedot STARL is the first 100% community owned decentralized virtual space project. $STARL is the governance token of the Starl Ecosystem. Buy, sell and trade virtual satellites, spacecraft and lands while exploring the solar system. Virallinen verkkosivusto: https://www.starlproject.com/ Valkoinen paperi: https://starlproject.com/starlink-wp-2.pdf Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x8e6cd950ad6ba651f6dd608dc70e5886b1aa6b24 Osta STARL-rahaketta nyt!

StarLink (STARL) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu StarLink (STARL) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 5.83M $ 5.83M $ 5.83M Kokonaistarjonta: $ 10.00T $ 10.00T $ 10.00T Kierrossa oleva tarjonta: $ 9.98T $ 9.98T $ 9.98T FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 5.84M $ 5.84M $ 5.84M Kaikkien aikojen korkein: $ 0.00008903 $ 0.00008903 $ 0.00008903 Kaikkien aikojen alin: $ 0.00000032954322983 $ 0.00000032954322983 $ 0.00000032954322983 Nykyinen hinta: $ 0.0000005838 $ 0.0000005838 $ 0.0000005838 Lue lisää StarLink (STARL) -rahakkeen hinnasta

StarLink (STARL) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset StarLink (STARL) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä STARL-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta STARL-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät STARL-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu STARL-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka STARL-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään StarLink (STARL) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita STARL-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan STARL-rahakkeita MEXCistä nyt!

StarLink (STARL) -rahakkeen hintahistoria STARL -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu STARL-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

STARL-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne STARL-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? STARL-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso STARL-rahakkeen hintaennuste nyt!

