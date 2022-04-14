SSV Token (SSV) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu SSV Token (SSV) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

SSV Token (SSV) -rahakkeen tiedot SSV.Network is a Decentralized ETH Staking Network based on joint research with the Ethereum foundation; Secret-Shared-Validators (SSV) is a secure way to split a validator key between non-trusting nodes (or operators). A unique protocol that enables distributed control and operation of an Ethereum validator. Virallinen verkkosivusto: https://ssv.network/ Valkoinen paperi: https://docs.ssv.network/ Block Explorer: https://explorer.ssv.network/ Osta SSV-rahaketta nyt!

SSV Token (SSV) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu SSV Token (SSV) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 133.96M $ 133.96M $ 133.96M Kokonaistarjonta: $ 13.85M $ 13.85M $ 13.85M Kierrossa oleva tarjonta: $ 13.65M $ 13.65M $ 13.65M FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 135.96M $ 135.96M $ 135.96M Kaikkien aikojen korkein: $ 66.017 $ 66.017 $ 66.017 Kaikkien aikojen alin: $ 3.676640212283031 $ 3.676640212283031 $ 3.676640212283031 Nykyinen hinta: $ 9.817 $ 9.817 $ 9.817 Lue lisää SSV Token (SSV) -rahakkeen hinnasta

SSV Token (SSV) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset SSV Token (SSV) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä SSV-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta SSV-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät SSV-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu SSV-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

SSV Token (SSV) -rahakkeen hintahistoria SSV -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu SSV-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

SSV-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne SSV-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? SSV-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso SSV-rahakkeen hintaennuste nyt!

