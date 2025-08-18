Lisätietoja SSV-rahakkeesta

SSV-rahakkeen hintatiedot

SSV-rahakkeen valkoinen paperi

SSV-rahakkeen virallinen verkkosivusto

SSV-rahakkeen tokenomiikka

SSV-rahakkeen hintaennuste

SSV-rahakkeen historia

SSV-osto-opas

SSV/fiat-valuuttamuunnin

SSV-rahakkeen spot

SSV-rahakkeen USDT-M-futuurit

Esimarkkinat

Ansaitse

Airdrop+

Uutiset

Blogi

Ohjeet

SSV Token-logo

SSV Token – hinta (SSV)

1SSV - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$8.366
$8.366$8.366
-0.39%1D
USD
Reaaliaikainen SSV Token (SSV) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 04:38:05 (UTC+8)

SSV Token (SSV) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 8.323
$ 8.323$ 8.323
24 h:n matalin
$ 8.765
$ 8.765$ 8.765
24 h:n korkein

$ 8.323
$ 8.323$ 8.323

$ 8.765
$ 8.765$ 8.765

$ 65.93224832365777
$ 65.93224832365777$ 65.93224832365777

$ 3.676640212283031
$ 3.676640212283031$ 3.676640212283031

-0.27%

-0.38%

-8.46%

-8.46%

SSV Token (SSV) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 8.37. Viimeisen 24 tunnin aikana SSV on vaihdellut alimmillaan $ 8.323 ja korkeimmillaan $ 8.765 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. SSV-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 65.93224832365777, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 3.676640212283031.

Lyhyen aikavälin tuloksissa SSV on muuttunut -0.27% viimeisen tunnin aikana, -0.38% 24 tunnin aikana ja -8.46% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

SSV Token (SSV) -rahakkeen markkinatiedot

No.336

$ 112.57M
$ 112.57M$ 112.57M

$ 912.43K
$ 912.43K$ 912.43K

$ 114.24M
$ 114.24M$ 114.24M

13.45M
13.45M 13.45M

--
----

13,649,182.61382318
13,649,182.61382318 13,649,182.61382318

ETH

SSV Token-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 112.57M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 912.43K. SSV-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 13.45M ja sen kokonaistarjonta on 13649182.61382318. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 114.24M.

SSV Token (SSV) -rahakkeen hintahistoria USD

Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän SSV Token-hinnanmuutoksia:

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ -0.03276-0.38%
30 päivää$ -2.455-22.68%
60 päivää$ +1.522+22.22%
90 päivää$ -0.378-4.33%
SSV Token-rahakkeiden hinnanmuutos tänään

Tänään SSV-rahakkeiden hinta muuttui $ -0.03276 (-0.38%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.

SSV Token 30 päivän hinnanmuutos

Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ -2.455 (-22.68%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.

SSV Token-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos

Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, SSV-rahakkeiden hinta muuttui $ +1.522 (+22.22%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.

SSV Token-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos

Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ -0.378 (-4.33%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.

Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle SSV Token (SSV)?

Tarkista SSV Token-rahakkeen hintahistoria-sivu nyt.

Mikä on SSV Token (SSV)

SSV.Network is a Decentralized ETH Staking Network based on joint research with the Ethereum foundation; Secret-Shared-Validators (SSV) is a secure way to split a validator key between non-trusting nodes (or operators). A unique protocol that enables distributed control and operation of an Ethereum validator.

SSV Token on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja SSV Token-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.

Lisäksi voit tehdä seuraavat:
- Tarkista SSV-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi.
- Lue SSV Token-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.

Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään SSV Token-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.

SSV Token-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon SSV Token (SSV) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko SSV Token (SSV) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita SSV Token-rahakkeelle.

Tarkista SSV Token-rahakkeen hintaennuste nyt!

SSV Token (SSV) -rahakkeen tokenomiikka

SSV Token (SSV) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää SSV-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

SSV Token (SSV) -ostamisen perusteet

Etsitkö tapaa SSV Token:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa SSV Token MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.

SSV paikallisiin valuuttoihin

1 SSV Token(SSV) - VND
220,256.55
1 SSV Token(SSV) - AUD
A$12.9735
1 SSV Token(SSV) - GBP
6.1938
1 SSV Token(SSV) - EUR
7.1982
1 SSV Token(SSV) - USD
$8.37
1 SSV Token(SSV) - MYR
RM35.3214
1 SSV Token(SSV) - TRY
342.5841
1 SSV Token(SSV) - JPY
¥1,238.76
1 SSV Token(SSV) - ARS
ARS$10,998.6822
1 SSV Token(SSV) - RUB
674.3709
1 SSV Token(SSV) - INR
730.4499
1 SSV Token(SSV) - IDR
Rp137,213.0928
1 SSV Token(SSV) - KRW
11,722.6872
1 SSV Token(SSV) - PHP
478.5966
1 SSV Token(SSV) - EGP
￡E.405.7776
1 SSV Token(SSV) - BRL
R$45.7839
1 SSV Token(SSV) - CAD
C$11.6343
1 SSV Token(SSV) - BDT
1,017.9594
1 SSV Token(SSV) - NGN
12,876.9102
1 SSV Token(SSV) - COP
$33,749.9325
1 SSV Token(SSV) - ZAR
R.148.3164
1 SSV Token(SSV) - UAH
344.6766
1 SSV Token(SSV) - VES
Bs1,146.69
1 SSV Token(SSV) - CLP
$8,118.9
1 SSV Token(SSV) - PKR
Rs2,359.6704
1 SSV Token(SSV) - KZT
4,497.5358
1 SSV Token(SSV) - THB
฿273.3642
1 SSV Token(SSV) - TWD
NT$255.3687
1 SSV Token(SSV) - AED
د.إ30.7179
1 SSV Token(SSV) - CHF
Fr6.696
1 SSV Token(SSV) - HKD
HK$65.3697
1 SSV Token(SSV) - AMD
֏3,203.199
1 SSV Token(SSV) - MAD
.د.م75.4137
1 SSV Token(SSV) - MXN
$157.0212
1 SSV Token(SSV) - SAR
ريال31.3875
1 SSV Token(SSV) - PLN
30.6342
1 SSV Token(SSV) - RON
лв36.4095
1 SSV Token(SSV) - SEK
kr80.5194
1 SSV Token(SSV) - BGN
лв14.0616
1 SSV Token(SSV) - HUF
Ft2,858.6061
1 SSV Token(SSV) - CZK
177.1929
1 SSV Token(SSV) - KWD
د.ك2.55285
1 SSV Token(SSV) - ILS
28.5417
1 SSV Token(SSV) - AOA
Kz7,671.8583
1 SSV Token(SSV) - BHD
.د.ب3.14712
1 SSV Token(SSV) - BMD
$8.37
1 SSV Token(SSV) - DKK
kr53.8191
1 SSV Token(SSV) - HNL
L220.0473
1 SSV Token(SSV) - MUR
382.7601
1 SSV Token(SSV) - NAD
$148.3164
1 SSV Token(SSV) - NOK
kr85.2066
1 SSV Token(SSV) - NZD
$14.3127
1 SSV Token(SSV) - PAB
B/.8.37
1 SSV Token(SSV) - PGK
K34.6518
1 SSV Token(SSV) - QAR
ر.ق30.4668
1 SSV Token(SSV) - RSD
дин.845.1189

SSV Token-resurssi

Jos haluat ymmärtää tarkemmin krypton SSV Token toimintaa, harkitse lisäresurssien, kuten valkoisen raportin, virallisen verkkosivuston ja muiden julkaisujen, läpi käymistä:

Tutkimusraportti
Virallinen SSV Token-verkkosivusto
Block Explorer

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”SSV Token”

Paljonko SSV Token (SSV) on arvoltaan tänään?
SSV-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 8.37 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on SSV-USD-parin nykyinen hinta?
SSV -USD-parin nykyinen hinta on $ 8.37. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on SSV Token-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen SSV markkina-arvo on $ 112.57M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on SSV-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
SSV-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 13.45M USD.
Mikä oli SSV-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
SSV saavutti ATH-hinnaksi 65.93224832365777 USD.
Mikä oli SSV-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
SSV-rahakkeen ATL-hinta oli 3.676640212283031 USD.
Mikä on SSV-rahakkeen treidausvolyymi?
SSV-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 912.43K USD.
Nouseeko SSV tänä vuonna korkeammalle?
SSV saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso SSV-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 04:38:05 (UTC+8)

SSV Token (SSV) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday
08-19 03:40:00Valuuttapolitiikka
US SEC Delays Decision on Multiple Crypto ETF Applications
08-18 17:40:00Alan päivitykset
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours

Kuumia uutisia

Miten Bitcoin toimii? Täydellinen aloittelijan opas

Bitcoinin hinta ylitti 100 000 dollaria ensimmäistä kertaa 4. joulukuuta 2024, herättäen globaalia huomiota ja uteliaisuutta tätä vallankumouksellista digitaalista valuuttaa kohtaan. Jos mietit, miten Bitcoin oikeastaan toimii, et ole yksin – miljoonat ihmiset kysyvät samaa kysymystä.

August 18, 2025

Mitä on ENA-Token? Mitkä ovat syyt ENA-tokenin hinnan nousulle? Kuinka kaupata ENA-tokenia MEXC:llä?

Tiivistelmä: Meksikum-alueen MEXC-kryptovaluuttakaupankäyntialustalta saamien tietojen mukaan ENA-tokenin hinta nousi 0,22 USDT:stä 0,85 USDT:iin ajanjaksolla kesäkuusta 2025 elokuuhun 2025, mikä tarkoittaa, että suurin nousuprosentti oli lähes 300 %, mikä ylittää samaan aikaan Bitcoinin hinnan nousuprosentin.

August 18, 2025

ARB vahva paluu: Ethereum Layer 2 -edut nopeuttavat uutta nousukautta

Elokuussa 2025 kryptomarkkinat kokevat uuden vahvan palautuksen, Bitcoin ylittää 124 000 dollaria ja saavuttaa historialliset huiput, nousten globaalin omaisuusmarkkinan viidennelle sijalle. Koko markkinan vahvistuessa Layer 2 -sektori erottuu edukseen, jossa Arbitrum (ARB) johtaa hintakehitystä, nousten yli 13,9 % yhdellä päivällä, ja teknisten läpimurtojen, pääoman sisäänvirtaamisen ja ekosysteemin myönteisten tekijöiden myötä se on vakiintunut yli 0,54 dollarin.

August 15, 2025
Näytä lisää

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.

SSV-USD-laskin

Summa

SSV
SSV
USD
USD

1 SSV = 8.36 USD

Treidaa SSV-rahaketta

SSVUSDT
$8.366
$8.366$8.366
-0.40%

Liity MEXCiin tänään

-- spot-takaajan maksu, -- spot-ostajan maksu
-- Futuurien takaajan maksu, -- futuurien ostajan maksu