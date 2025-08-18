SSV Token (SSV) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 8.37. Viimeisen 24 tunnin aikana SSV on vaihdellut alimmillaan $ 8.323 ja korkeimmillaan $ 8.765 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. SSV-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 65.93224832365777, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 3.676640212283031.
Lyhyen aikavälin tuloksissa SSV on muuttunut -0.27% viimeisen tunnin aikana, -0.38% 24 tunnin aikana ja -8.46% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.
SSV Token (SSV) -rahakkeen markkinatiedot
No.336
$ 112.57M
$ 912.43K
$ 114.24M
13.45M
--
13,649,182.61382318
ETH
SSV Token-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 112.57M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 912.43K. SSV-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 13.45M ja sen kokonaistarjonta on 13649182.61382318. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 114.24M.
SSV Token (SSV) -rahakkeen hintahistoria USD
Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän SSV Token-hinnanmuutoksia:
Kausi
Muuta (USD)
Muuta (%)
Tänään
$ -0.03276
-0.38%
30 päivää
$ -2.455
-22.68%
60 päivää
$ +1.522
+22.22%
90 päivää
$ -0.378
-4.33%
SSV Token-rahakkeiden hinnanmuutos tänään
Tänään SSV-rahakkeiden hinta muuttui $ -0.03276 (-0.38%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.
SSV Token 30 päivän hinnanmuutos
Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ -2.455 (-22.68%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.
SSV Token-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos
Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, SSV-rahakkeiden hinta muuttui $ +1.522 (+22.22%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.
SSV Token-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos
Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ -0.378 (-4.33%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.
Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle SSV Token (SSV)?
SSV.Network is a Decentralized ETH Staking Network based on joint research with the Ethereum foundation; Secret-Shared-Validators (SSV) is a secure way to split a validator key between non-trusting nodes (or operators). A unique protocol that enables distributed control and operation of an Ethereum validator.
SSV Token on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja SSV Token-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.
Lisäksi voit tehdä seuraavat: - Tarkista SSV-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi. - Lue SSV Token-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.
Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään SSV Token-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.
SSV Token-rahakkeen hintaennuste (USD)
Kuinka paljon SSV Token (SSV) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko SSV Token (SSV) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita SSV Token-rahakkeelle.
SSV Token (SSV) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää SSV-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!
SSV Token (SSV) -ostamisen perusteet
Etsitkö tapaa SSV Token:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa SSV Token MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.
Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme.
Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.