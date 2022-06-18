SSV

SSV.Network is a Decentralized ETH Staking Network based on joint research with the Ethereum foundation; Secret-Shared-Validators (SSV) is a secure way to split a validator key between non-trusting nodes (or operators). A unique protocol that enables distributed control and operation of an Ethereum validator.

NimiSSV

SijoitusNo.312

Markkina-arvo$0.00

Täysin laimennettu markkina-arvo$0.00

Markkinaosuus%

Treidausvolyymi/markkina-arvo (24 tuntia)87.85%

Kierrossa oleva tarjonta13,710,762.14274453

Enimmäistarjonta

Kokonaistarjonta13,910,762.14274453

Kierrossa oleva määrä%

Julkaisupäivämäärä--

Hinta, jolla vara laskettiin ensimmäisen kerran liikkeeseen--

Kaikkien aikojen korkein hinta65.93224832365777,2024-03-25

Alin hinta3.676640212283031,2022-06-18

Julkinen lohkoketjuETH

Vastuuvapauslauseke: Tiedot ovat peräisin lähteestä cmc, ja niitä ei tule pitää sijoitusneuvona.

Loading...