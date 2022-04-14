Serum (SRM) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu Serum (SRM) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

Serum (SRM) -rahakkeen tiedot "Serum is a decentralized exchange and an ecosystem that brings high speed and low transaction costs to decentralized finance. It is permissionless and is built on the Solana blockchain. Serum was created to eliminate the vulnerabilities in the current DeFi space that exist due to incomplete decentralization. It is claimed to be fully decentralized and runs on a non-custodial exchange with cross-chain trading support and no know your customer (KYC) requirements" Virallinen verkkosivusto: https://portal.projectserum.com/ Valkoinen paperi: https://docs.projectserum.com/ Block Explorer: https://solscan.io/token/SRMuApVNdxXokk5GT7XD5cUUgXMBCoAz2LHeuAoKWRt Osta SRM-rahaketta nyt!

Serum (SRM) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu Serum (SRM) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 3.34M Kokonaistarjonta: $ 1.09B Kierrossa oleva tarjonta: $ 263.24M FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 13.88M Kaikkien aikojen korkein: $ 13.6943 Kaikkien aikojen alin: $ 0.008542735231380561 Nykyinen hinta: $ 0.0127

Serum (SRM) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset Serum (SRM) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä SRM-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta SRM-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät SRM-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu SRM-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka SRM-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään Serum (SRM) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita SRM-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan SRM-rahakkeita MEXCistä nyt!

Serum (SRM) -rahakkeen hintahistoria SRM -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu SRM-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

SRM-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne SRM-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? SRM-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso SRM-rahakkeen hintaennuste nyt!

