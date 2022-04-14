Spark (SPK) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu Spark (SPK) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

Spark (SPK) -rahakkeen tiedot Spark is an ONCHAIN CAPITAL ALLOCATOR focused on providing innovative savings returns, offering competitive stablecoin yields. Spark oversees $3.95bn+ liquidity and generates $180.4m+ in annualized revenue by deploying and managing capital in DeFi. Spark powers DeFi with its three components, SparkLend, Spark Savings, and the Spark Liquidity Layer (SLL). Virallinen verkkosivusto: https://spark.fi/ Valkoinen paperi: https://docs.spark.fi/ Block Explorer: https://etherscan.io/address/0xc20059e0317DE91738d13af027DfC4a50781b066 Osta SPK-rahaketta nyt!

Spark (SPK) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu Spark (SPK) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 108.85M $ 108.85M $ 108.85M Kokonaistarjonta: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Kierrossa oleva tarjonta: $ 1.56B $ 1.56B $ 1.56B FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 697.50M $ 697.50M $ 697.50M Kaikkien aikojen korkein: $ 0.2 $ 0.2 $ 0.2 Kaikkien aikojen alin: $ 0.0292385971843975 $ 0.0292385971843975 $ 0.0292385971843975 Nykyinen hinta: $ 0.06975 $ 0.06975 $ 0.06975 Lue lisää Spark (SPK) -rahakkeen hinnasta

Spark (SPK) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset Spark (SPK) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä SPK-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta SPK-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät SPK-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu SPK-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka SPK-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään Spark (SPK) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita SPK-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan SPK-rahakkeita MEXCistä nyt!

Spark (SPK) -rahakkeen hintahistoria SPK -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu SPK-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

SPK-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne SPK-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? SPK-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso SPK-rahakkeen hintaennuste nyt!

