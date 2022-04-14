Spell Token (SPELL) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu Spell Token (SPELL) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

Spell Token (SPELL) -rahakkeen tiedot Spell Token allows users to produce magic internet money. Everyone can provide collateral in the form of various interest bearing crypto assets such as yvYFI, yvUSDT, yvUSDC, xSUSHI and more. $SPELL is the governance and utility token of Abracadabra Money. Virallinen verkkosivusto: https://abracadabra.money/ Valkoinen paperi: https://docs.abracadabra.money/ Block Explorer: https://solscan.io/token/BCsFXYm81iqXyYmrLKgAp3AePcgLHnirb8FjTs6sjM7U Osta SPELL-rahaketta nyt!

Spell Token (SPELL) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu Spell Token (SPELL) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 87.54M $ 87.54M $ 87.54M Kokonaistarjonta: $ 196.01B $ 196.01B $ 196.01B Kierrossa oleva tarjonta: $ 164.95B $ 164.95B $ 164.95B FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 104.02M $ 104.02M $ 104.02M Kaikkien aikojen korkein: $ 0.035449 $ 0.035449 $ 0.035449 Kaikkien aikojen alin: $ 0.000349821697120155 $ 0.000349821697120155 $ 0.000349821697120155 Nykyinen hinta: $ 0.0005307 $ 0.0005307 $ 0.0005307 Lue lisää Spell Token (SPELL) -rahakkeen hinnasta

Spell Token (SPELL) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset Spell Token (SPELL) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä SPELL-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta SPELL-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät SPELL-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu SPELL-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka SPELL-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään Spell Token (SPELL) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita SPELL-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan SPELL-rahakkeita MEXCistä nyt!

Spell Token (SPELL) -rahakkeen hintahistoria SPELL -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu SPELL-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

SPELL-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne SPELL-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? SPELL-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso SPELL-rahakkeen hintaennuste nyt!

