Spell Token-logo

Spell Token – hinta (SPELL)

1SPELL - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.0004852
$0.0004852$0.0004852
-0.02%1D
USD
Reaaliaikainen Spell Token (SPELL) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 01:59:34 (UTC+8)

Spell Token (SPELL) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.0004819
$ 0.0004819$ 0.0004819
24 h:n matalin
$ 0.0005042
$ 0.0005042$ 0.0005042
24 h:n korkein

$ 0.0004819
$ 0.0004819$ 0.0004819

$ 0.0005042
$ 0.0005042$ 0.0005042

$ 0.07514751310881196
$ 0.07514751310881196$ 0.07514751310881196

$ 0.000349821697120155
$ 0.000349821697120155$ 0.000349821697120155

+0.53%

-0.02%

-0.35%

-0.35%

Spell Token (SPELL) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.0004856. Viimeisen 24 tunnin aikana SPELL on vaihdellut alimmillaan $ 0.0004819 ja korkeimmillaan $ 0.0005042 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. SPELL-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.07514751310881196, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.000349821697120155.

Lyhyen aikavälin tuloksissa SPELL on muuttunut +0.53% viimeisen tunnin aikana, -0.02% 24 tunnin aikana ja -0.35% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Spell Token (SPELL) -rahakkeen markkinatiedot

No.422

$ 80.10M
$ 80.10M$ 80.10M

$ 286.45K
$ 286.45K$ 286.45K

$ 95.18M
$ 95.18M$ 95.18M

164.95B
164.95B 164.95B

196,008,739,620
196,008,739,620 196,008,739,620

ETH

Spell Token-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 80.10M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 286.45K. SPELL-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 164.95B ja sen kokonaistarjonta on 196008739620. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 95.18M.

Spell Token (SPELL) -rahakkeen hintahistoria USD

Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän Spell Token-hinnanmuutoksia:

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ -0.000000097-0.02%
30 päivää$ -0.0000731-13.09%
60 päivää$ +0.0000776+19.01%
90 päivää$ -0.0001298-21.10%
Spell Token-rahakkeiden hinnanmuutos tänään

Tänään SPELL-rahakkeiden hinta muuttui $ -0.000000097 (-0.02%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.

Spell Token 30 päivän hinnanmuutos

Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ -0.0000731 (-13.09%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.

Spell Token-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos

Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, SPELL-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.0000776 (+19.01%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.

Spell Token-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos

Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ -0.0001298 (-21.10%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.

Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle Spell Token (SPELL)?

Tarkista Spell Token-rahakkeen hintahistoria-sivu nyt.

Mikä on Spell Token (SPELL)

Spell Token allows users to produce magic internet money. Everyone can provide collateral in the form of various interest bearing crypto assets such as yvYFI, yvUSDT, yvUSDC, xSUSHI and more. $SPELL is the governance and utility token of Abracadabra Money.

Spell Token on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja Spell Token-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.

Lisäksi voit tehdä seuraavat:
- Tarkista SPELL-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi.
- Lue Spell Token-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.

Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään Spell Token-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.

Spell Token-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Spell Token (SPELL) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Spell Token (SPELL) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Spell Token-rahakkeelle.

Tarkista Spell Token-rahakkeen hintaennuste nyt!

Spell Token (SPELL) -rahakkeen tokenomiikka

Spell Token (SPELL) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää SPELL-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Spell Token (SPELL) -ostamisen perusteet

Etsitkö tapaa Spell Token:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa Spell Token MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.

SPELL paikallisiin valuuttoihin

Spell Token-resurssi

Jos haluat ymmärtää tarkemmin krypton Spell Token toimintaa, harkitse lisäresurssien, kuten valkoisen raportin, virallisen verkkosivuston ja muiden julkaisujen, läpi käymistä:

Tutkimusraportti
Virallinen Spell Token-verkkosivusto
Block Explorer

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Spell Token”

Paljonko Spell Token (SPELL) on arvoltaan tänään?
SPELL-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.0004856 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on SPELL-USD-parin nykyinen hinta?
SPELL -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.0004856. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Spell Token-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen SPELL markkina-arvo on $ 80.10M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on SPELL-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
SPELL-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 164.95B USD.
Mikä oli SPELL-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
SPELL saavutti ATH-hinnaksi 0.07514751310881196 USD.
Mikä oli SPELL-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
SPELL-rahakkeen ATL-hinta oli 0.000349821697120155 USD.
Mikä on SPELL-rahakkeen treidausvolyymi?
SPELL-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 286.45K USD.
Nouseeko SPELL tänä vuonna korkeammalle?
SPELL saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso SPELL-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 01:59:34 (UTC+8)

Kuumia uutisia

Miten Bitcoin toimii? Täydellinen aloittelijan opas

Bitcoinin hinta ylitti 100 000 dollaria ensimmäistä kertaa 4. joulukuuta 2024, herättäen globaalia huomiota ja uteliaisuutta tätä vallankumouksellista digitaalista valuuttaa kohtaan. Jos mietit, miten Bitcoin oikeastaan toimii, et ole yksin – miljoonat ihmiset kysyvät samaa kysymystä.

August 18, 2025

Mitä on ENA-Token? Mitkä ovat syyt ENA-tokenin hinnan nousulle? Kuinka kaupata ENA-tokenia MEXC:llä?

Tiivistelmä: Meksikum-alueen MEXC-kryptovaluuttakaupankäyntialustalta saamien tietojen mukaan ENA-tokenin hinta nousi 0,22 USDT:stä 0,85 USDT:iin ajanjaksolla kesäkuusta 2025 elokuuhun 2025, mikä tarkoittaa, että suurin nousuprosentti oli lähes 300 %, mikä ylittää samaan aikaan Bitcoinin hinnan nousuprosentin.

August 18, 2025

ARB vahva paluu: Ethereum Layer 2 -edut nopeuttavat uutta nousukautta

Elokuussa 2025 kryptomarkkinat kokevat uuden vahvan palautuksen, Bitcoin ylittää 124 000 dollaria ja saavuttaa historialliset huiput, nousten globaalin omaisuusmarkkinan viidennelle sijalle. Koko markkinan vahvistuessa Layer 2 -sektori erottuu edukseen, jossa Arbitrum (ARB) johtaa hintakehitystä, nousten yli 13,9 % yhdellä päivällä, ja teknisten läpimurtojen, pääoman sisäänvirtaamisen ja ekosysteemin myönteisten tekijöiden myötä se on vakiintunut yli 0,54 dollarin.

August 15, 2025
Näytä lisää

