Spell Token (SPELL) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.0004856. Viimeisen 24 tunnin aikana SPELL on vaihdellut alimmillaan $ 0.0004819 ja korkeimmillaan $ 0.0005042 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. SPELL-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.07514751310881196, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.000349821697120155.
Lyhyen aikavälin tuloksissa SPELL on muuttunut +0.53% viimeisen tunnin aikana, -0.02% 24 tunnin aikana ja -0.35% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.
Spell Token (SPELL) -rahakkeen markkinatiedot
No.422
$ 80.10M
$ 286.45K
$ 95.18M
164.95B
196,008,739,620
ETH
Spell Token-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 80.10M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 286.45K. SPELL-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 164.95B ja sen kokonaistarjonta on 196008739620. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 95.18M.
Spell Token (SPELL) -rahakkeen hintahistoria USD
Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän Spell Token-hinnanmuutoksia:
Kausi
Muuta (USD)
Muuta (%)
Tänään
$ -0.000000097
-0.02%
30 päivää
$ -0.0000731
-13.09%
60 päivää
$ +0.0000776
+19.01%
90 päivää
$ -0.0001298
-21.10%
Spell Token-rahakkeiden hinnanmuutos tänään
Tänään SPELL-rahakkeiden hinta muuttui $ -0.000000097 (-0.02%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.
Spell Token 30 päivän hinnanmuutos
Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ -0.0000731 (-13.09%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.
Spell Token-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos
Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, SPELL-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.0000776 (+19.01%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.
Spell Token-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos
Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ -0.0001298 (-21.10%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.
Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle Spell Token (SPELL)?
Spell Token allows users to produce magic internet money. Everyone can provide collateral in the form of various interest bearing crypto assets such as yvYFI, yvUSDT, yvUSDC, xSUSHI and more. $SPELL is the governance and utility token of Abracadabra Money.
Spell Token-rahakkeen hintaennuste (USD)
Spell Token (SPELL) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää SPELL-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!
Spell Token (SPELL) -ostamisen perusteet
