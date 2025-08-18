Mikä on Spell Token (SPELL)

Spell Token allows users to produce magic internet money. Everyone can provide collateral in the form of various interest bearing crypto assets such as yvYFI, yvUSDT, yvUSDC, xSUSHI and more. $SPELL is the governance and utility token of Abracadabra Money.

Spell Token-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Spell Token (SPELL) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Spell Token (SPELL) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Spell Token-rahakkeelle.

Spell Token (SPELL) -rahakkeen tokenomiikka

Spell Token (SPELL) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää SPELL-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Spell Token (SPELL) -ostamisen perusteet

Spell Token-resurssi

Jos haluat ymmärtää tarkemmin krypton Spell Token toimintaa, harkitse lisäresurssien, kuten valkoisen raportin, virallisen verkkosivuston ja muiden julkaisujen, läpi käymistä:

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Spell Token” Paljonko Spell Token (SPELL) on arvoltaan tänään? SPELL-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.0004856 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella. Mikä on SPELL-USD-parin nykyinen hinta? $ 0.0004856 . Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo SPELL -USD-parin nykyinen hinta on. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla. Mikä on Spell Token-rahakkeen markkina-arvo? Rahakkeen SPELL markkina-arvo on $ 80.10M USD . Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen. Mikä on SPELL-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta? SPELL-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 164.95B USD . Mikä oli SPELL-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta? SPELL saavutti ATH-hinnaksi 0.07514751310881196 USD . Mikä oli SPELL-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta? SPELL-rahakkeen ATL-hinta oli 0.000349821697120155 USD . Mikä on SPELL-rahakkeen treidausvolyymi? SPELL-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 286.45K USD . Nouseeko SPELL tänä vuonna korkeammalle? SPELL saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso SPELL-rahakkeen hintaennuste , josta saat tarkemman analyysin.

Spell Token (SPELL) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

