SoSoValue (SOSO) -rahakkeen tiedot SoSoValue is an AI-powered investment and research platform that combines the efficiency of CeFi with the transparency of DeFi, addressing challenges like information overload and cross-chain asset management in the cryptocurrency market. The platform consists of two key components: AI Crypto Market Research Tool: Aggregates and analyzes vast amounts of data to deliver clear, actionable market insights. Decentralized SSI Protocol: Built on the EVM, it offers a low-barrier, high-efficiency portfolio management solution, overcoming traditional obstacles like high fees, slow settlements, and restricted market access. By integrating the strengths of CeFi and DeFi, SoSoValue enhances investment decision-making, streamlines wealth management, and helps investors capitalize on market growth opportunities. Virallinen verkkosivusto: https://sosovalue.com/ Valkoinen paperi: https://sosovalue-white-paper.gitbook.io/ Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x76A0e27618462bDAC7a29104bdcfFf4E6BFCea2D Osta SOSO-rahaketta nyt!

SoSoValue (SOSO) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu SoSoValue (SOSO) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 62.95M $ 62.95M $ 62.95M Kokonaistarjonta: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Kierrossa oleva tarjonta: $ 115.13M $ 115.13M $ 115.13M FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 546.80M $ 546.80M $ 546.80M Kaikkien aikojen korkein: $ 1.5 $ 1.5 $ 1.5 Kaikkien aikojen alin: $ 0.359832124129385 $ 0.359832124129385 $ 0.359832124129385 Nykyinen hinta: $ 0.5468 $ 0.5468 $ 0.5468 Lue lisää SoSoValue (SOSO) -rahakkeen hinnasta

SoSoValue (SOSO) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset SoSoValue (SOSO) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä SOSO-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta SOSO-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät SOSO-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu SOSO-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka SOSO-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään SoSoValue (SOSO) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita SOSO-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan SOSO-rahakkeita MEXCistä nyt!

SoSoValue (SOSO) -rahakkeen hintahistoria SOSO -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu SOSO-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

SOSO-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne SOSO-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? SOSO-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso SOSO-rahakkeen hintaennuste nyt!

