SOON (SOON) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu SOON (SOON) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

SOON (SOON) -rahakkeen tiedot SOON is built to deliver the best on-chain trading experience. Besides SOON Mainnet, SOON Stack and InterSOON, the integration of LiveTrade and simpfor.fun further reinforces SOON’s vision, creating a super gateway for Web2 users through livestreaming platforms. Virallinen verkkosivusto: https://soo.network/ Valkoinen paperi: https://docs.soo.network/introduction/what-is-soon Block Explorer: https://solscan.io/token/4eDf52YYzL6i6gbZ6FXqrLUPXbtP61f1gPSFM66M4XHe Osta SOON-rahaketta nyt!

SOON (SOON) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu SOON (SOON) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 68.31M $ 68.31M $ 68.31M Kokonaistarjonta: $ 971.91M $ 971.91M $ 971.91M Kierrossa oleva tarjonta: $ 261.34M $ 261.34M $ 261.34M FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 254.06M $ 254.06M $ 254.06M Kaikkien aikojen korkein: $ 0.6405 $ 0.6405 $ 0.6405 Kaikkien aikojen alin: $ 0.12971721425538466 $ 0.12971721425538466 $ 0.12971721425538466 Nykyinen hinta: $ 0.2614 $ 0.2614 $ 0.2614 Lue lisää SOON (SOON) -rahakkeen hinnasta

SOON (SOON) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset SOON (SOON) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä SOON-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta SOON-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät SOON-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu SOON-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka SOON-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään SOON (SOON) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita SOON-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan SOON-rahakkeita MEXCistä nyt!

SOON (SOON) -rahakkeen hintahistoria SOON -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu SOON-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

SOON-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne SOON-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? SOON-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso SOON-rahakkeen hintaennuste nyt!

