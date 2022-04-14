Highstreet (HIGH) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu Highstreet (HIGH) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

Highstreet (HIGH) -rahakkeen tiedot Highstreet World is a commerce-centered metaverse, decentralized and built on an MMORPG game where brands, both traditional and crypto, can use our Merchant Portal to seamlessly integrate and build their presence in the digital world. From day 1, Highstreet strives for interoperability and already have major thought leaders from exchanges like Binance, Chains like Avax, to funds like Republic and Animoca integrated with our Metaverse as a Service layer. Virallinen verkkosivusto: https://highstreet.market Valkoinen paperi: https://highstreet.gitbook.io/highstreet-whitepaper/ Block Explorer: https://etherscan.io/ Osta HIGH-rahaketta nyt!

Highstreet (HIGH) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu Highstreet (HIGH) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 43.20M $ 43.20M $ 43.20M Kokonaistarjonta: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Kierrossa oleva tarjonta: $ 75.72M $ 75.72M $ 75.72M FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 57.05M $ 57.05M $ 57.05M Kaikkien aikojen korkein: $ 42.45 $ 42.45 $ 42.45 Kaikkien aikojen alin: $ 0.3412480229055489 $ 0.3412480229055489 $ 0.3412480229055489 Nykyinen hinta: $ 0.5705 $ 0.5705 $ 0.5705 Lue lisää Highstreet (HIGH) -rahakkeen hinnasta

Highstreet (HIGH) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset Highstreet (HIGH) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä HIGH-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta HIGH-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät HIGH-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu HIGH-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka HIGH-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään Highstreet (HIGH) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita HIGH-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan HIGH-rahakkeita MEXCistä nyt!

Highstreet (HIGH) -rahakkeen hintahistoria HIGH -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu HIGH-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

HIGH-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne HIGH-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? HIGH-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso HIGH-rahakkeen hintaennuste nyt!

Miksi sinun kannattaa valita MEXC? MEXC on yksi maailman parhaista kryptopörsseistä, johon miljoonat käyttäjät maailmanlaajuisesti luottavat. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC on helpoin tapa tutustua kryptoihin. Yli 4,000 treidausparia spot- ja futuurimarkkinoilla CEXien nopeimmat rahakelistaukset Paras likviditeetti koko toimialalla Alhaisimmat maksut, jota tukee vuorokauden ympäri palveleva asiakaspalvelu Yli 100 %:n rahakevarantoläpinäkyvyys käyttäjän varoille Erittäin matalat markkinoille tulon kynnykset: osta kryptoja hintaan 1 USDT

Osta kryptoja hintaan 1 USDT : Helpoin reitti kryptojen luo! Osta nyt!