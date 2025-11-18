Solaxy (SOLAXY) -rahakkeen tokenomiikka

Solaxy (SOLAXY) -rahakkeen tokenomiikka

Tutustu Solaxy (SOLAXY) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-11-18 07:13:21 (UTC+8)
Solaxy (SOLAXY) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi

Tutustu Solaxy (SOLAXY) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä.

Markkina-arvo:
--
----
Kokonaistarjonta:
$ 83.00B
$ 83.00B$ 83.00B
Kierrossa oleva tarjonta:
--
----
FDV (täysin laimennettu arvostus):
$ 21.08M
$ 21.08M$ 21.08M
Kaikkien aikojen korkein:
$ 0.0014
$ 0.0014$ 0.0014
Kaikkien aikojen alin:
$ 0.00058806293830282
$ 0.00058806293830282$ 0.00058806293830282
Nykyinen hinta:
$ 0.0002047
$ 0.0002047$ 0.0002047

Solaxy (SOLAXY) -rahakkeen tiedot

Solaxy is a high-performance Layer 2 rollup built on Solana, designed to scale throughput while keeping costs low. It runs Solana smart contracts off-chain in a zkVM and settles securely on Solana Layer 1. Developers can use existing SVM tooling without code changes for fast, seamless deployment.

Virallinen verkkosivusto:
https://solaxy.io/
Valkoinen paperi:
https://solaxy.io/assets/document/whitepaper.pdf
Block Explorer:
https://etherscan.io/address/0xe0b7ad7f8f26e2b00c8b47b5df370f15f90fcf48

Solaxy (SOLAXY) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset

Solaxy (SOLAXY) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi.

Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen:

Kokonaistarjonta:

Enimmäismäärä SOLAXY-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan.

Kierrossa oleva tarjonta:

Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä.

Maksimitarjonta:

Kiinteä yläraja sille, kuinka monta SOLAXY-rahaketta voi olla yhteensä.

FDV (täysin laimennettu arvostus):

Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa.

Inflaatioaste:

Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen.

Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille?

Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti.

Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun.

Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski.

Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit.

Nyt kun ymmärrät SOLAXY-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu SOLAXY-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

