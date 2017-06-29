StatusNetwork (SNT) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu StatusNetwork (SNT) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

StatusNetwork (SNT) -rahakkeen tiedot Status is an open source messaging platform and mobile interface to interact with decentralized applications that run on the Ethereum Network. SNT is a utility network token for Status, the first ever mobile Ethereum client built entirely on peer-to-peer technologies. Virallinen verkkosivusto: http://status.im/ Valkoinen paperi: https://status.im/whitepaper.pdf Block Explorer: https://etherscan.io/token/StatusNetwork Osta SNT-rahaketta nyt!

StatusNetwork (SNT) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu StatusNetwork (SNT) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 131.22M $ 131.22M $ 131.22M Kokonaistarjonta: $ 6.80B $ 6.80B $ 6.80B Kierrossa oleva tarjonta: $ 4.79B $ 4.79B $ 4.79B FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 186.25M $ 186.25M $ 186.25M Kaikkien aikojen korkein: $ 0.5099 $ 0.5099 $ 0.5099 Kaikkien aikojen alin: $ 0.00619645271405 $ 0.00619645271405 $ 0.00619645271405 Nykyinen hinta: $ 0.02737 $ 0.02737 $ 0.02737 Lue lisää StatusNetwork (SNT) -rahakkeen hinnasta

StatusNetwork (SNT) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset StatusNetwork (SNT) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä SNT-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta SNT-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät SNT-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu SNT-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka SNT-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään StatusNetwork (SNT) -rahakkeen salkkuusi?

StatusNetwork (SNT) -rahakkeen hintahistoria SNT -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu SNT-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

SNT-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne SNT-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? SNT-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso SNT-rahakkeen hintaennuste nyt!

