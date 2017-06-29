SNT

Status is an open source messaging platform and mobile interface to interact with decentralized applications that run on the Ethereum Network. SNT is a utility network token for Status, the first ever mobile Ethereum client built entirely on peer-to-peer technologies.

NimiSNT

SijoitusNo.324

Markkina-arvo$0.00

Täysin laimennettu markkina-arvo$0.00

Markkinaosuus%

Treidausvolyymi/markkina-arvo (24 tuntia)0.09%

Kierrossa oleva tarjonta4,794,409,564.173396

Enimmäistarjonta

Kokonaistarjonta6,804,870,174.878168

Kierrossa oleva määrä%

Julkaisupäivämäärä2017-06-29 00:00:00

Hinta, jolla vara laskettiin ensimmäisen kerran liikkeeseen0.0366 USDT

Kaikkien aikojen korkein hinta0.675944983959198,2018-01-04

Alin hinta0.00619645271405,2020-03-13

Julkinen lohkoketjuETH

JohdantoStatus is an open source messaging platform and mobile interface to interact with decentralized applications that run on the Ethereum Network. SNT is a utility network token for Status, the first ever mobile Ethereum client built entirely on peer-to-peer technologies.

Sektori

Sosiaalinen media

Vastuuvapauslauseke: Tiedot ovat peräisin lähteestä cmc, ja niitä ei tule pitää sijoitusneuvona.

