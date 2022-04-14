StarryNift (SNIFT) -rahakkeen tokenomiikka

StarryNift (SNIFT) -rahakkeen tokenomiikka

Tutustu StarryNift (SNIFT) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot.
StarryNift (SNIFT) -rahakkeen tiedot

StarryNift is a premier AI-powered co-creation platform that transforms virtual experiences with AI SDK infrastructure. Users can play games, create content, engage in social interactions, develop DIDs, and earn rewards immersively. Our mission is to push the boundaries of AI infrastructure, redefine interactive experiences, and foster a sense of shared value appreciation with the token economy.

Virallinen verkkosivusto:
https://starrynift.art/
Valkoinen paperi:
https://cdn.starrynift.art/StarryNift-WhitePaper.pdf
Block Explorer:
https://bscscan.com/token/0x5c4625ac040486ce7a9054924b8cd3e4ba8480a6

StarryNift (SNIFT) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi

Tutustu StarryNift (SNIFT) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä.

Markkina-arvo:
$ 1.29M
Kokonaistarjonta:
$ 1.00B
Kierrossa oleva tarjonta:
$ 169.28M
FDV (täysin laimennettu arvostus):
$ 7.65M
Kaikkien aikojen korkein:
$ 0.12637
Kaikkien aikojen alin:
$ 0.005813389094650883
Nykyinen hinta:
$ 0.00765
StarryNift (SNIFT) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset

StarryNift (SNIFT) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi.

Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen:

Kokonaistarjonta:

Enimmäismäärä SNIFT-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan.

Kierrossa oleva tarjonta:

Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä.

Maksimitarjonta:

Kiinteä yläraja sille, kuinka monta SNIFT-rahaketta voi olla yhteensä.

FDV (täysin laimennettu arvostus):

Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa.

Inflaatioaste:

Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen.

Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille?

Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti.

Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun.

Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski.

Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit.

Nyt kun ymmärrät SNIFT-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu SNIFT-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka SNIFT-rahaketta ostetaan

Oletko kiinnostunut lisäämään StarryNift (SNIFT) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita SNIFT-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista.

StarryNift (SNIFT) -rahakkeen hintahistoria

SNIFT -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia.

SNIFT-rahakkeen hintaennuste

Haluatko tietää, minne SNIFT-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? SNIFT-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi.

Vastuuvapauslauseke

Tämän sivun tokenomiikkatiedot ovat peräisin kolmannen osapuolen lähteistä. MEXC ei takaa tietojen tarkkuutta. Tee perusteellinen tutkimus ennen sijoittamista.