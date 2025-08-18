Mikä on Snapmuse.io (SMX)

Snapmuse.io is the web3 funding platform of the entertainment industry. It was developed by the founders of Snapmuse.com. Unlike traditional funding platforms, Snapmuse.io gives you the opportunity to be part of exciting projects from social media creators and musicians to gaming studios. Fund it! Build it! Reward it! Snapmuse.io enables founders from the entertainment industry such as social media channel owners (YouTubers, Tiktokers), influencers, gaming studios, AI projects etc. a.k.a. “Creators” to mint NFTs of their projects and sell them to retail NFT collectors (a.k.a. “Collectors”).

Snapmuse.io on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja Snapmuse.io-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.



Lisäksi voit tehdä seuraavat:

- Tarkista SMX-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi.

- Lue Snapmuse.io-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.

Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään Snapmuse.io-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.

Snapmuse.io-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Snapmuse.io (SMX) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Snapmuse.io (SMX) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Snapmuse.io-rahakkeelle.

Tarkista Snapmuse.io-rahakkeen hintaennuste nyt!

Snapmuse.io (SMX) -rahakkeen tokenomiikka

Snapmuse.io (SMX) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää SMX-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Snapmuse.io (SMX) -ostamisen perusteet

Etsitkö tapaa Snapmuse.io:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa Snapmuse.io MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.

SMX paikallisiin valuuttoihin

Kokeile Muunninta

Snapmuse.io-resurssi

Jos haluat ymmärtää tarkemmin krypton Snapmuse.io toimintaa, harkitse lisäresurssien, kuten valkoisen raportin, virallisen verkkosivuston ja muiden julkaisujen, läpi käymistä:

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Snapmuse.io” Paljonko Snapmuse.io (SMX) on arvoltaan tänään? SMX-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.001498 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella. Mikä on SMX-USD-parin nykyinen hinta? $ 0.001498 . Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo SMX -USD-parin nykyinen hinta on. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla. Mikä on Snapmuse.io-rahakkeen markkina-arvo? Rahakkeen SMX markkina-arvo on $ 0.00 USD . Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen. Mikä on SMX-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta? SMX-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 0.00 USD . Mikä oli SMX-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta? SMX saavutti ATH-hinnaksi 0.0533285892383005 USD . Mikä oli SMX-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta? SMX-rahakkeen ATL-hinta oli 0.000667375582576052 USD . Mikä on SMX-rahakkeen treidausvolyymi? SMX-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 72.00K USD . Nouseeko SMX tänä vuonna korkeammalle? SMX saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso SMX-rahakkeen hintaennuste , josta saat tarkemman analyysin.

Aika (UTC+8) Tyyppi Tiedot 08-20 18:39:00 Asiantuntijoiden näkemyksiä US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived 08-20 09:25:00 Alan päivitykset Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000 08-20 02:24:00 Alan päivitykset Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours 08-19 15:30:00 Alan päivitykset Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday 08-19 03:40:00 Valuuttapolitiikka US SEC Delays Decision on Multiple Crypto ETF Applications 08-18 17:40:00 Alan päivitykset Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours

